Kurz: Safari Technology Preview 142 erschienen +++ TV+ mit neuem Feature für Browser-Version

Safari Technology Preview 142 bietet Optimierungen

"Up next" für Web-Version von Apple TV+

Apple hat die Safari Technology Preview 142 veröffentlicht. Das Unternehmen aus Cupertino nutzt die experimentelle Version des hauseigenen Safari-Browsers, um neue Features, Leistungsverbesserungen und sonstige Optimierungen zum Testen bereitzustellen. Bevor die Neuerungen in der finalen Version von Safari auftauchen, haben Beta-Tester so die Möglichkeit, Änderungen auf etwaige Fehler zu prüfen. Sowohl Entwickler als auch andere Nutzer sind dazu eingeladen, die Technology Preview auszuprobieren – sie lässt sich zusätzlich zur normalen Safari-Version installieren.Die aktuelle Safari Technology Preview basiert auf Safari 15.4 – die Version des Browsers ist zusammen mit der Aktualisierung auf macOS Monterey 12.3 erschienen, die Apple letzte Woche veröffentlichte. Hinsichtlich Features hält Version 142 der Technology Preview kaum Neuerungen bereit. Das Unternehmen konzentriert sich größtenteils auf Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen. Dazu zählen Optimierungen in Bereichen wie Web Inspector, CSS, CSS Subgrid, CSS Container Queries, Web Animations, Rendering, Forms, JavaScript, Dialog Element, Web API, Experimental Model Element und Web Extensions. Eine detaillierte Liste aller Neuerungen findet sich auf der dazugehörigen Entwicklerseite . Wer die Safari Technology Preview installieren möchte, kann sich die Anwendung direkt bei Apple herunterladen . Da es sich um Beta-Software handelt, können jedoch unvorhergesehene Probleme bei der Nutzung auftreten.Apple TV+ ist – außer via App auf macOS, iOS, tvOS und Co. – auch per Browser verfügbar. Windows- und Android-Nutzer haben so die Möglichkeit, auf Apples Streamingservice zuzugreifen. Der Funktionsumfang hält sich im Vergleich zu den Apps von TV+ jedoch stark in Grenzen. Apple hat jetzt zumindest ein neues Features für die Browser-Variante freigegeben, die Anwendern beim Anschauen von TV-Serien und anderen mehrteiligen Formaten mehr Nutzungskomfort verspricht.Es geht um "Up next" – die Funktion von TV+ ist jetzt auch im Browser präsent. Apple hat eine entsprechende Anzeige integriert, die auf neue Episoden von Shows hinweist, die der Kunde anschaut. So behalten Nutzer einen besseren Überblick und können zudem gezielt Episoden anwählen, die sie manuell bei "Up next" hinterlegt haben. Ob Apple in absehbarer Zukunft auch weitere Features der TV-App für die Browser-Version freigibt, bleibt abzuwarten.