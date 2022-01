Kurz: Release des iPhone SE 3 wohl Ende April oder Anfang Mai +++ Downgrade auf iOS 15.2 nicht mehr möglich

iPhone SE 3: Veröffentlichung vermutlich Ende April oder Anfang Mai

Rückkehr zu iOS 15.2 nicht länger möglich

Über kaum ein Apple-Gerät sind aktuell so viele Gerüchte im Umlauf wie über das kommende iPhone SE. Dass das aktuelle Modell, welches immerhin schon seit April 2020 auf dem Markt ist, bald eine Ablöse findet, ist kein Geheimnis: So tauchten unlängst neue Einträge in der Datenbank der Eurasian Economic Commission (EEC) auf, welche vermutlich auf die dritte Generation des iPhone SE verweisen (siehe hier ). Mit allzu großen Überraschungen geht die künftige Baureihe wohl nicht einher: Schenkt man aktuellen Berichten Glauben, so nimmt Apple vorerst keine Änderungen am Design vor. Stattdessen setze Cupertino auf den A15, statte das Gerät mit 5G-Kompatibilität aus und schraube möglicherweise am Arbeitsspeicher. Nun meldet sich einmal mehr der profilierte Analyst Ross Young zu Wort:Young zufolge beginne die Produktion der Panels für das neue iPhone SE noch in diesem Monat. Bis zur Auslieferung müssen sich Interessenten des Geräts also wohl nicht lange gedulden: Der Analyst rechnet damit, dass Apples Mittelklasse-iPhone Ende April oder Anfang Mai zum Kauf zur Verfügung steht.Meist dauert es nur eine Woche nach der Veröffentlichung eines iOS-Updates, bis Apple die Signierung der Vorgängerversion stoppt und ein Downgrade auf diese Weise verunmöglicht – so auch im aktuellen Fall. Neben dem iPhone betrifft das den iPod Touch sowie das iPad. Eine Rückkehr zu iOS und iPadOS 15.2 ist somit ausgeschlossen. Wer also von schweren Fehlern der aktuellen Version betroffen ist, muss auf ein Update warten oder andere Lösungen suchen – glücklicherweise sind gegenwärtig keine schweren Bugs bekannt. iOS 15.2.1 behebt einige kleinere Probleme: So wurden bisweilen Fotos, die per iCloud-Link gesendet wurden, in der Nachrichten-App nicht geladen. Ferner bereiteten CarPlay-Anwendungen von Drittanbietern so manchem Nutzer Schwierigkeiten. Auch der HomeKit-Bug, welcher Geräte durch ellenlange Zeichenfolgen lahmlegen konnte, gehört seit iOS und iPadOS 15.2.1 der Geschichte an.