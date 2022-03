Kurz: HomePod mini in der Schweiz und weiteren Ländern +++ CarKey nun auch für Autos von Kia und Genesis

HomePod mini für die Schweiz, Belgien und die Niederlande

Kia und Genesis erstmals mit CarKey

Der HomePod mini ist mittlerweile in vielen Haushalten fester Bestandteil des Inventars. Bisweilen finden sich auch mehrere der Smartspeaker in einem Haushalt – angesichts des für Apple-Verhältnisse günstigen Preises von 99 Euro ist das nicht weiter verwunderlich. Das Gerät reagiert auf Fragen und Anweisungen mit Siri, spielt auf Wunsch Musik und Podcasts ab und ermöglicht die unkomplizierte Kommunikation mit Familienmitgliedern per Intercom. Während der HomePod mini bereits seit geraumer Zeit in Deutschland zum Kauf bereitsteht, müssen sich andere Länder gedulden. Nun erhalten endlich auch Kunden aus der Schweiz, Belgien und den Niederlanden die Möglichkeit, das Gerät lokal zu erwerben.In der Schweiz werden 99 Franken für den Smartspeaker fällig, die Lieferung erfolgt frühestens am 31. März. Fünf unterschiedliche Farben stehen zur Auswahl. Käufer kommen zudem in den Genuss einer sechsmonatigen kostenlosen Mitgliedschaft bei Apple Music, sofern sie den Dienst bislang noch nicht abonniert hatten. Hierfür müssen sie lediglich ein iPhone oder iPad mit iOS beziehungsweise iPadOS 15 mit dem HomePod mini verbinden.Manche Autos bieten komfortablere Möglichkeiten als herkömmliche Schlüssel an, um das Fahrzeug zu entriegeln. So reagieren einige Wagen per App – andere wiederum öffnen ihre Türen dank Apples CarKey-Feature. Hierbei ist es ausreichend, das iPhone oder die Apple Watch in die Nähe der Tür zu halten. Noch bequemer ist die Funktion, wenn das Gerät über einen U1-Chip verfügt: Dank der Ultrabreitband-Technologie reicht es aus, wenn sich der Nutzer in unmittelbarer Nähe des Autos befindet. CarKey wird bereits seit iOS 13.6 unterstützt – bislang waren allerdings nur ausgewählte Fahrzeuge von BMW mit der Technologie kompatibel.Apples Auflistung an Autos und Motorräder, die von CarPlay unterstützt werden, hält noch weitere interessante Details parat: Ein Schlüssel markiert jene Fahrzeuge, die mit CarKey kompatibel sind. Nun finden sich in der Liste auch die Fahrzeuge anderer Autobauer als BMW: Neu sind der Kia Niro sowie der GV60 und G90 von Genesis – allesamt Modelle aus diesem Jahr. Beide Unternehmen gehören zwar Hyundai an, unter diesem Namen finden sich aber keine Autos mit Unterstützung für das Feature.