Kurz: Gerichtsverfahren wegen kostenpflichtigem iCloud-Speicher +++ Jony Ives sehr exklusive Lieblingswerkzeuge

Jony Ives Lieblingswerkzeuge im Designstudio

Es steht außer Frage, dass die kostenlos angebotenen 5 GB iCloud-Speicher nicht sonderlich großzügig sind. Wer Dokumente oder gar seine Foto-Bibliothek per iCloud synchronisieren möchte, kommt um kostenpflichtige Upgrades nicht herum. Apple zeigt keine Anstalten, daran etwas zu ändern, seit Einführung von iCloud vor mehr als zehn Jahren blieb die Grenze unverändert. In einem Gerichtsverfahren ging es nun aber weniger um den Umfang des kostenlosen Angebotes, sondern um Apples Kommunikation. Die Kläger argumentierten, Apple stelle die iCloud so dar, als könne man den Dienst nach Belieben zum Synchronisieren verwenden. Allerdings sei nirgends die Rede davon, wie eingeschränkt man ohne Erweiterung auf mehr als 5 GB ist. Während Apple in einem anderen Verfahren 15 Millionen Dollar an betroffene Anwender entrichten musste, da der Ort der Datenspeicherung nicht klar erkennbar war, ging es diesmal zugunsten Apples aus. Dem kalifornischen Gericht zufolge könne man durchaus schnell in Erfahrung bringen, welche Dienste kostenlos seien und wann man bezahlen müsse. Aus diesem Grund werde die Klage nicht weiter verfolgt – wenngleich es natürlich die Möglichkeit gibt, weitere Belege für die angebliche Täuschung einzureichen.Apples einstiger Chef-Designer Jony Ive zählt zu den Vertretern seiner Branche, die bei Entwürfen sehr gerne Hand anlegen – und auf Papier zeichnen bzw. mit Ton kneten, anstatt alles direkt im 3D-Programm zu entwerfen. Was seine wichtigsten und liebsten Werkzeuge und Ausstattungsgegenstände sind, hat Ive in einem Artikel der Financial Times dokumentiert. So exklusiv wie Ives genereller Geschmack ist die Auswahl der Hilfsmittel. Beispielsweise setzt er auf ein Leder-Maßband von Hermés, dessen Preis mit 530 Dollar den entsprechenden Baumarkt-Artikel signifikant übertrifft. Auch der Radiergummi von Faber-Castell ist von ganz besonderer Natur – und kostet mehr als 100 Dollar. Der Drehmomentschlüssel des Ive-Studios liegt bei 400 Dollar, ein Schnellhefter bei rund 20 Dollar. Nicht fehlen darf am Arbeitsplatz laut Ive die Wetterstation , für die der Designer rund 2000 Dollar auf den Tisch legte. Der gesamte Artikel befindet sich leider hinter einer Paywall.