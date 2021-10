Kurz: Ehemaliger Apple-Manager im Visier der Staatsanwaltschaft +++ Versandvorbereitungen für die Apple Watch

Apple Watch Series 7: Versand wird vorbereitet

Anfang des Jahres machte eine Geschichte die Runde, dass Apple Anzeige gegen einen ehemaligen Mitarbeiter erstattet hatte. Den Vorwürfen zufolge leitete der Ex-Manager vertrauliche Informationen über ein "Product X" an externe Quellen weiter. Um welches Gerät es sich handelt, geht es der Schrift hingegen nicht hervor, Vermutungen zufolge stehen aber entweder die AirPods Max oder die gemunkelte AR-/VR-Brille im Mittelpunkt. Jene Vorgänge seien ausschließlich zur persönlichen Bereicherung abgelaufen: Besagter Projektleiter im Bereich Materialforschung wollte nämlich seinem eigenen Start-Up durch positive Berichterstattung unter die Arme greifen. Um diese zu erlangen, versprach er die Preisgabe unter Verschluss stehender, interner Daten. Die genauen Details hatten wir im März in diesem Artikel diskutiert.Jetzt wurde bekannt, dass nicht nur ein zivilrechtliches Verfahren, sondern auch strafrechtliche Ermittlungen wegen Handel mit Geschäftsgeheimnissen gegen den Ex-Manager laufen. Die Angelegenheit ist damit noch einmal komplizierter geworden, zumal die Staatsanwaltschaft auf viele Details des bisherigen Verfahrens setzen kann. Die Verteidigungsstrategie des Anwalts lautet daher, parallele Verfahren zu verhindern und auf eine außergerichtliche Einigung mit Apple hinzuarbeiten. Seine Unschuld beteuert der frühere Mitarbeiter übrigens nach wie vor – die gegen ihn vorgebrachten Anschuldigungen seien Fehlinterpretationen.Seit Freitag lässt sich die Apple Watch Series 7 vorbestellen. Wie bereits in einem anderen Artikel diskutiert , stiegen die Lieferzeiten seitdem deutlich an. Lediglich vereinzelte Konfigurationen sind noch kurzfristig zu erhalten, die meisten Varianten können aber erst wieder ab Mitte November verschickt werden. Unterdessen laufen bei Apple die Versandvorbereitungen auf Hochtouren. Immer mehr der frühentschlossenen Besteller melden, dass Apple den Status aktualisiert und auf "Preparing for shipment" gesetzt hat. Besagte E-Mails sind ein starker Hinweis darauf, die Uhr dann pünktlich am kommenden Freitag zu erhalten.