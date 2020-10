Entstehungsgeschichte der Siri Remote: Steve Jobs sprach sich für Wischgesten aus

Die TV-Remote-App war zu Höherem berufen

Steve Jobs plädierte für Wischgesten

Das Apple TV ist Apples Antwort auf andere Set-Top-Boxen und TV-Sticks, die Video-on-Demand-Dienste wie Netflix und Amazon Prime Video auf den heimischen Fernseher bringen – zumeist gepaart mit anderen nützlichen Features. Die Navigation durch die Menüs von tvOS erfolgt dabei in der Regel mit der beigelegten Fernbedienung – allerdings gibt es auch Alternativen. Seit einigen Tagen ist das Apple TV aber um eine Eingabe- und Steuerungsmöglichkeit ärmer: Die Apple-TV-Remote-App findet sich nicht länger im App Store . Nun meldet sich der Entwickler dieser Anwendung zu Wort – und hält einige interessante Details und Interna bereit.Alan Cannistraro zeichnet für die Entwicklung der Apple-TV-Remote-Anwendung verantwortlich und berichtet von einigen spannenden Informationen, die auch die physische Fernbedienung, „Siri Remote“ genannt, betreffen. Cannistraro begann mit dem Schreiben der App, ehe er einen Blick auf die Benutzeroberfläche des iPhones werfen konnte. So designte er zu Beginn die Steuerungselemente selbst. Die Anwendung diente auch dem Test des App Stores – Cannistraro beteuert, dass es sich um die erste App auf der Plattform handelte. In der finalen Version fungierte die Remote App lediglich als Fernbedienung für iTunes und das Apple TV – der Funktionsumfang des Prototyps erinnert hingegen an Features, die wir heute eher von HomeKit kennen: So sei die Applikation in der Lage gewesen, Fernseher, Receiver und das Licht ein- und auszuschalten und Anordnungen dieser Art als „Scene“ zu speichern.Ein Jahr später sollte Cannistraros App zu einem wahren Allround-Paket avancieren und das iPhone als Ersatz für eine Maus werden lassen – inklusive Interaktionen mit Programmen und Bildschirmschonern auf dem Mac. 2010 sprach der Entwickler mit Steve Jobs und verwies auf die Möglichkeit zur Implementierung von Wischgesten. Jobs zeigte sich angetan: Die nächste Fernbedienung für das Apple TV solle auf diese Art funktionieren – ohne über einen Bildschirm zu verfügen. Cannistraros zufolge sei es also auf den damaligen Apple-CEO zurückzuführen, dass fünf Jahre später die Siri Remote mit ihrem berührungsempfindlichen Feld dem Apple TV beilag – bis heute hat Apple an dieser Fernbedienung keine wesentlichen Änderungen vorgenommen.