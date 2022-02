Kurz: Apple vs. Ericsson – Jury soll über Lizenzgebühren befinden +++ Telekom-Kunden erhalten Apple TV+ drei Monate kostenlos

Apple vs. Ericsson: Jury wird über Höhe der Lizenzgebühren entscheiden

Drei Monate Apple TV+ kostenlos – für fast alle Kunden der Telekom

Quelle: Telekom

Für so manche technischen Finessen moderner Geräte müssen die Hersteller Lizenzgebühren an andere Unternehmen abführen – Apple stellt da keine Ausnahme dar. So kam es im Jahr 2015 zu einer Abmachung zwischen dem Apple und Ericsson, um 2G-, 3G- sowie 4G-Konnektivität im iPhone verbauen zu können. Berichten zufolge führte Cupertino für jedes Gerät etwa fünf US-Dollar an das schwedische Unternehmen ab. Der Deal lief Ende des vergangenen Jahres aus und wurde bislang nicht erneuert, was einige Rechtsstreitigkeiten nach sich zog. Nun beraumt der zuständige Richter Rodney S. Gilstrap am US-Bezirksgericht für Ost-Texas eine Verhandlung an, die wohl für mehr Aufmerksamkeit sorgen dürfte, als Cupertino sich das wünscht.Auf Anordnung des Richters werden Apple und Ericsson ihre Differenzen im Rahmen einer Verhandlung im Juni 2023 austragen – und zwar vor einer Jury. Ericsson strebt in diesem Prozess kein Verkaufsverbot für betroffene iPhones an, sondern möchte ausschließlich die Höhe des Betrags klären, welchen das US-Unternehmen für die Lizenzierung entsprechender Patente zahlen soll. Nun sind beide Parteien angehalten, Zeugen zu finden und der Jury Beweise vorzulegen, welche die jeweilige Position stützen.Kurz nach dem Start von Apple TV+ war der Katalog an Filmen und Serien noch sehr überschaubar – manche Interessenten beendeten daher ihr Abonnement bei dem Streamingservice. Wer dem Dienst noch einmal eine Chance geben möchte oder erstmals einen Eindruck davon erhalten möchte, bekommt nun eine besondere Gelegenheit dazu: Die Telekom bietet ihren Kunden eine kostenfreie dreimonatige Nutzung von Apple TV+ an. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um einen Festnetz-, TV- oder Mobilfunkvertrag handelt – lediglich Prepaid-Kunden bleiben außen vor. Die Aktivierung erfolgt über die Startseite , auf der eine der Kacheln über das Angebot informiert.Die Telekom verspricht, dass auch ehemalige Abonnenten von der Aktion profitieren. Ersten Rückmeldungen zufolge bleibt der Gratiszeitraum manchen „Wiederkehrern“ jedoch versagt. Nach Ablauf der drei Monate wird das Abo kostenpflichtig, Kunden müssen daher gegebenenfalls die Kündigung in den Einstellungen der Apple-ID vornehmen.