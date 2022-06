Kurz: Apple lädt Monterey-Nutzer zum Test von Safari 16 ein +++ Netflix nennt Details zu Werbe-Plänen

Manche Nutzer von Monterey und Big Sur zum Test von Safari 16 eingeladen

Netflix nennt Details zu Werbe-Plänen

Nach der neuen Safari Technology Preview letzte Woche hat Apple damit begonnen, Nutzer von macOS Monterey und Big Sur für den Beta-Test von Safari 16 einzuladen. Das Unternehmen aus Cupertino verschickte kürzlich Einladungen über das hauseigene Software-Kunden-Seeding an ausgewählte Anwender, welche die Vorab-Version von Safari 16 zum Test bereitstellt. Die neue Browser-Version ist Bestandteil von macOS Ventura und wird – wie schon von früheren Versionen des Browsers gewohnt – auch für die beiden vorherigen macOS-Versionen verfügbar sein.Empfänger der E-Mail können sich dazu entscheiden, Safari 16 auf ihrem jeweiligen Mac auszuprobieren. Es wird parallel zu Safari 15 installiert. Wer die Einladung erhalten hat und mit dem Test beginnen möchte, klickt dazu auf den "Akzeptieren"-Button. Der Link führt zu weiteren Schritten auf der AppleSeed-Website . Über das Software-Kunden-Seeding testen Nutzer Pre-Release-Produkte und übermitteln Feedback an Apple. Es ist kein Bestandteil von Apples Developer- oder Beta-Software-Programmen, sondern gesondert davon organisiert. Ohne Einladung ist eine Teilnahme nicht möglich.Wer keine entsprechende E-Mail von Apple bekam, kann neue Features von Safari 16 aber trotzdem via Safari Technology Preview ausprobieren . Die Technology Preview ist nur für macOS Ventura und Monterey verfügbar. Big Sur wird nicht unterstützt.Netflix Co-CEO Ted Sarandos hat Pläne hinsichtlich eines günstigen Tarifs mit Werbeeinblendungen abermals bestätigt . Der monatliche Preis soll deutlich unter dem bisherigen Basistarif liegen (derzeit 7,99 Euro). Das Einsteiger-Paket richte sich an Kunden, denen die aktuellen Abo-Varianten zu teuer sind und die sich nicht an Werbeeinblendungen stören. Sarandos stellte in dem Zusammenhang zudem klar, Werbeanzeigen nicht auf andere Tarife auszuweiten: "Wir ergänzen unser Angebot um ein werbe-gestütztes Abo-Paket. Wir fügen jedoch keine Werbespots zu den anderen Netflix-Tarifen hinzu."Es gehe darum, die Zielgruppe des Abo-Dienstes auf besonders preisbewusste Anwender auszuweiten. Ein entsprechend preisdeduzierter Service lasse sich – zusätzlich zu den Abo-Beiträgen – nur über Werbeanzeigen finanzieren. Wie viel Werbung auf dem kommenden Netflix-Tarif zu sehen sein wird, ist nicht bekannt. Der vergünstigte Tarif könnte bereits Ende 2022 starten – eine Bestätigung seitens Netflix steht aber noch aus.