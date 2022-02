Kurz: Apple I & das Geheimnis der handgeschriebenen Seriennummer +++ Keine Downgrades auf iOS 15.3 mehr +++

Um diese Seriennummern geht es Um diese Seriennummern geht es

iOS 15.3.1 ist das einzige signierte System

Es gibt bekanntlich nicht mehr viele Exemplare des Apple I. Wenn der erste Apple-Computer bei Versteigerungen auftaucht, fließen normalerweise hohe sechsstellige Summen, selbst defekte Boards gelten als außerordentlich wertvoll. Anhand handgeschriebener Seriennummern lässt sich erkennen, aus welcher Produktionscharge der jeweilige Apple I stammt – doch bislang war nicht bekannt, wer jene Nummern handschriftlich auftrug. Steve Wozniak sagte, er sei es nicht gewesen. Ingenieur Dan Kottke behauptete selbiges und Paul Terrell, Besitzer des Byte Shops und Apples erster Kunde, gab ebenfalls an, die Boards nicht markiert zu haben.Auch wenn es möglicherweise wichtigere Fragen gibt, die dringender Klärung bedürfen, machte man sich dennoch kürzlich an die forensische Analyse . Der Hauptverdächtige: Steve Jobs. Dessen Aussage hatte zwar einst gelautet, nicht für die aufgetragenen Serials verantwortlich zu sein, eine von Dan Kottke zur Verfügung gestellte Schriftprobe entlarvte ihn nun aber als Täter. Somit ist einer der größten und wichtigsten Kriminalfälle der Weltgeschichte endlich gelöst und zu den Akten gelegt!Es ist ein gut bekanntes Spiel: Sobald eine neue iOS-Version auf den Markt kommt, bleibt es nur noch eine Frage der Zeit, bis sich der direkte Vorgänger nicht mehr installieren lässt. Meist vergehen nur ein bis zwei Wochen, anschließend stellt Apple die Signierung ein. Konkrete Folgen für Nutzer hat der Schritt allerdings nur bei der Einrichtung eines neuen Gerätes – denn dann steht nur noch die aktuelle Version zur Auswahl. Gleichzeitig versperrt Apple auf diese Weise den Weg zurück, Downgrades sind nicht mehr möglich. Genau dies ist seit dieser Woche auch mit iOS 15.3 erfolgt, denn Apple bietet nur noch iOS 15.3.1 an. Jenes Update war vor einer Woche erschienen und brachte wichtige Sicherheitsverbesserungen mit. Downgrades auf Systeme älter als iOS 15 versperrt Apple übrigens schon länger. Nachdem es erst hieß, man lasse Nutzern die Wahl zwischen iOS 14 und 15, findet seit Januar keine Signierung mehr statt.