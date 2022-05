Kurz: "Apple Developer"-App mit neuen Features für WWDC 2022 +++ Sebastian Vettel verfolgt Diebe mit "Wo ist?"-App seines iPhones

"Apple Developer"-App fit für WWDC 2022

Formel-1-Weltmeister verfolgt Diebe via "Wo ist?"-App

Apple hat die hauseigene Developer App im Vorfeld der bald stattfindenden WWDC 2022 aktualisiert. Das Unternehmen aus Cupertino empfiehlt die App allen Entwicklern als Begleitanwendung zur WWDC, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Über die Software erhalten Programmierer und andere Software-Interessierte Zugriff auf die Session-Videos der WWDC22 sowie Coding & Design Challenges. Hinzu kommt der Zutritt zu Digital Lounges und 1-on-1 Labs, um sich mit anderen Entwicklern und Apple-Mitarbeitern austauschen zu können. Für entsprechende interaktive Funktionen haben Nutzer direkt über die App die Möglichkeit, ihren dazu benötigten Account zu erstellen.Die neue Version der Anwendung bietet viele neue Features, inklusive einer runderneuerten Benutzeroberfläche für die macOS-Variante der Anwendung. Zusätzlich gibt es eine hinzugekommene Ansicht mit Suchfunktion, über sich WWDC-Sessions, Videos, News-Beiträge oder andere Inhalte finden lassen. Videos unterstützen zudem die SharePlay-Funktion – Anwender können die Clips also gemeinsam auf mehreren Apple-Geräten anschauen.Außer Features hält die neue Version der App auch Optimierungen und Fehlerbehebungen bereit. Beispielsweise ist die Suchfunktion nun umfangreicher und unterstützt Zitate. Zusätzlich werden Downloads in der Reihenfolge gelistet, in der Anwender sie begonnen haben. Die "Apple Developer"-App ist für iPhone und iPad (mindestens iOS/iPadOS 15), Mac (mindestens macOS 12) und Apple TV (mindestens tvOS 14.3) kostenlos verfügbar.Sebastian Vettel hat ausnahmsweise keine Konkurrenten auf der Rennstrecke verfolgt, sondern Diebe – mithilfe von Apples "Wo ist?"-App. Dem vierfachen deutschen Formel-1-Weltmeister wurde kürzlich vor einem Hotel in Barcelona seine Tasche gestohlen, so ein Bericht der BBC . Vettel ging zunächst nicht zur Polizei, sondern versuchte auf eigene Faust, das Diebesgut zurückzubekommen. Da in der Tasche Kopfhörer mit "Wo ist?"-Unterstützung waren (höchstwahrscheinlich AirPods), konnte er den Standort des Gepäckstücks über sein iPhone lokalisieren.Die Diebe kannten das Feature offenbar – denn als Vettel beim mutmaßlichen Standort der Tasche ankam, fand er nur die zurückgelassenen Kopfhörer. Möglicherweise warfen die Diebe sie weg, um das Tracking via "Wo ist?"-App zu verhindern. Vettel meldete den Diebstahl schließlich bei der Polizei.