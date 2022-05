Kurz: Apple lädt weitere Entwickler zu WWDC-Live-Event ein +++ Keine Rückkehr zu iOS 15.4.1 mehr möglich

Neue Einladungen für WWDC-Live

Apple signiert iOS 15.4.1 nicht mehr

Apple plant für die WWDC im Juni erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder ein Live-Event – das kündigte Apple bereits vor geraumer Zeit an. Wer jedoch auf eine Bühnenveranstaltung vor tausenden von Zuschauern wie in früheren Jahren hoffte, wird enttäuscht. Das Unternehmen gibt stattdessen ausgewählten Entwicklern die Möglichkeit, die Firmenzentrale "Apple Park" zu besuchen – inklusive der Teilnahme an einer Viewing-Party vor Ort, wenn Apple die Neuerungen für iOS, macOS und Co. verkündet. Hinzu kommt ein Besuch im neu erstellten Developer Center, zu dem bislang noch kaum etwas bekannt ist.Ein Losverfahren entscheidet, welche Softwareentwickler eine Einladung erhalten. Nachdem Apple die Gewinner der Lotterie bereits am 12. Mai informiert hatte, bekommen jetzt weitere Entwickler die Möglichkeit, an der WWDC im Apple Park teilzunehmen. Kürzlich sendete Apple zusätzliche Einladungen an Personen, die sich über das Losverfahren beworben hatten. Bisherigen Erkenntnissen zufolge handelt es sich nicht um eine Erweiterung des Ticket-Kontingents – stattdessen verteilte Apple die Karten neu, die Personen zugelost wurden, welche entweder absagten oder nicht antworteten (bis zum 18. Mai gab es dazu die Möglichkeit). Die WWDC 2022 findet am 6. Juni als Online-Event statt.Eine Rückkehr zu iOS/iPadOS 15.4.1 ist fortan nicht mehr möglich. Nachdem Apple letzte Woche iOS/iPadOS 15.5 veröffentlichte, hat das Unternehmen die Signierung der älteren Version der Betriebssysteme offiziell eingestellt. So können Nutzer nicht mehr zur vorherigen Version des Betriebssystems zurückkehren.Der Vorgang ist bei Apple normal. Das Unternehmen unterbindet die Downgrade-Möglichkeit in der Regel eine oder mehrere Wochen nach Erscheinen der jeweils neuen iOS-Version. Da bislang keine größeren Probleme im Zusammenhang mit iOS/iPadOS 15.5 bekanntgeworden sind, sollte die wegfallende Downgrade-Option für kaum einen Anwender zum Problem werden.