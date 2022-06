Kurz: App Store hebt europäische Entwickler hervor +++ Letzte Staffel von „See“ startet im August

Neue Rubrik im App Store für bislang eher unbekannte Anwendungen aus Europa

Finale Staffel von „See“ startet ab 28. August

See – Reich der Blinden

Der App Store ist längst mehr als eine schnöde Suchmaschine für Anwendungen: Der iOS-Store wartet täglich mit neuen und redaktionell aufbereiteten Artikeln auf, die Hintergrundinformationen zu ausgewählten Programmen liefern und Empfehlungen zu verschiedensten Tools und Spielen abgeben. Ab sofort findet sich im App Store eine neue Kategorie namens „Meet the founders“ (=„Triff die Gründer“), die aufstrebenden Entwicklern in Europa Rechnung tragen möchte. Apple gibt einen kurzen Einblick in die Motivation der Entwickler und stellt so einige bislang eher unbekannte Apps ins Rampenlicht. In der ersten Ausgabe der Reihe präsentiert Cupertino neun Applikationen aus Deutschland, Österreich, Frankreich, Polen, Schweden sowie Spanien, darunter den Tagesplanerund das „Achtsamkeitsspiel“Neben den Beiträgen im App Store kommt die neue Rubrik auch in Apples Newslettern sowie in den Sozialen Medien zur Sprache. Ob das Unternehmen die Reihe auch in anderen Weltregionen verfügbar macht, ist nicht bekannt.Beihandelt es sich um eine Serie, die bereits zum Start von Apple TV+ für Aufmerksamkeit sorgte. Ein tödliches Virus vernichtet nahezu die gesamte Menschheit – die Überlebenden finden sich in Stämmen zusammen und haben allesamt ihr Sehvermögen verloren. Als sich bei zwei Neugeborenen herausstellt, dass diese sehen können, sieht die Anführerin eines Stammes ihre Position in Gefahr – und veranlasst die Tötung der Kinder.Die zweite Staffel erschien im August des Vorjahres, nun legt Apple ein letztes Mal nach: Die erste der insgesamt acht Folgen umfassenden dritten und finalen Staffel gibt das Unternehmen am 26. August auf dem hauseigenen Streamingdienst frei. Wie bei Apple TV+ üblich, folgen die weiteren Episoden immer freitags. Ein Teaser soll bereits Interesse wecken:Neben dem Hauptdarsteller Jason Momoa wurden bereits viele bekannte Gesichter wie Sylvia Hoeks, Hera Hilmar, Archie Madekwe und Christian Camargo bestätigt. Showrunner und Produzent Jonathan Tropper verspricht einen „zutiefst befriedigenden Abschluss“ der Handlung.