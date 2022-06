Apple TV+ schlägt Netflix in Umfrage & Top-Bewertungen für Apples Filme und Serien

Preis-Leistungs-Verhältnis¬: Apple TV+ vor Netflix

Trend für Apple zeigt deutlich nach oben

Apple TV+ bei IMDB mit Top-Bewertungen

Apple TV+ unterscheidet sich signifikant von nahezu allen anderen Streamingdiensten. Apple setzt anders als etwa Netflix, Amazon Video und Disney+ ausschließlich auf hochwertige Eigenproduktionen. Das Angebot an Filmen und Serien ist daher im Vergleich ziemlich bescheiden. Das schlägt sich auch in den Abonnentenzahlen nieder, in dieser Hinsicht kann der kalifornische Konzern auch knapp drei Jahre nach dem Start seines Service bei Weitem noch nicht zu den Großen der Branche aufschließen. Quantität sowohl bei Inhalten als auch Kunden ist aber nicht alles, das zeigen jetzt zwei aktuelle Untersuchungen.Geht es nämlich um die Einschätzung des Preis-Leistungs-Verhältnisses, schlägt Apple TV+ den Konkurrenten Netflix, wenn auch nur knapp. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von Whip Media, bei welcher der Platzhirsch unter den Streamingdiensten in dieser Kategorie den letzten Platz belegt. „Sehr zufrieden“ und „zufrieden“ sind lediglich 62 Prozent der insgesamt 2.460 befragten US-Amerikaner, während Apple TV+ auf 63 Prozent kommt. Bis zu einem der drei Spitzenplätze ist der Weg jedoch noch lang, auf dem Podest sind aktuell HBO Max (85 Prozent), Disney+ (83 Prozent) und Hulu (79 Prozent) zu finden. Amazon belegt mit 68 Prozent Platz fünf.Bei der allgemeinen Zufriedenheit liegt Netflix zwar mit 80 Prozent vor Apple TV+ (76 Prozent). Allerdings konnte der Streamingdienst aus Cupertino hier im Vergleich zur Vorjahresumfrage um 14 Prozentpunkte zulegen. Der Trend zeigt also deutlich nach oben. Das wird auch daran deutlich, dass Apples Angebot in dieser Kategorie mittlerweile Amazon Video, Discovery+ und Peacock hinter sich gelassen hat. Müssten sich die Kunden dafür entscheiden, nur noch einen Service zu nutzen, fiele die Entscheidung zu 31 Prozent auf Netflix (Vorjahr: 41 Prozent). Apple TV+ kommt bei dieser Frage zwar lediglich auf zwei Prozent, das stellt im Vergleich zu 2021 allerdings eine Verdoppelung dar.Klar an der Spitze liegt Apple TV+ bei der Bewertung der Qualität von Serien und Filmen durch die Nutzer der Online-Videodatenbank IMDB. 89 Prozent der von Apples Streamingdienst offerierten Inhalte werden einer Untersuchung von Self Financial zufolge von den Usern als „exzellent“ eingestuft, weisen also mindestens 8 von 10 möglichen Sternen auf. Die Comedy-Serie „Ted Lasso“ beispielsweise ist mit 8,8 Sternen ausgezeichnet, bei „Severance“ sind es 8,7, „The Morning Show“ kommt auf 8,3. Die Inhalte von Disney+ bewerten IMDB-Nutzer durchschnittlich zu 78,37 Prozent als herausragend, Netflix landet mit 73,39 Prozent auf Platz drei.