Kurz: Amazon Music ab sofort auf der Apple Watch +++ Microsoft Office erfordert bald mindestens macOS Catalina

Amazon Music: App-Update mit neuen Features für die Apple Watch

Microsoft Office: Updates nicht mit macOS 10.14 kompatibel

Songs über die Apple Watch streamen – ab sofort stellt das auch für Abonnenten von Amazon Music kein Problem mehr dar. Weniger erfreulich sind die Nachrichten für Nutzer der Microsoft Office Suite unter Verwendung eines Macs mit macOS Mojave: Redmond stellt den Update-Support für das veraltete Betriebssystem ein.Die Apple Watch hat so einige Vorzüge – besonders beliebt ist die Möglichkeit, unterwegs rasch und unkompliziert Musik zu hören. Das klappt vor allem mit Apple Music und einigen anderen Anbietern einwandfrei, allerdings gibt es etliche Streaming-Dienste, die über keine App für watchOS verfügen. Nun zieht Amazon mit dem hauseigenen Service nach: Die neue Version 10.18.0, die im App Store zum Download bereitsteht, trumpft mit einigen nützliche Funktionen für Besitzer der Smartwatch auf. So ermöglicht die App das Streamen direkt auf der Uhr – oder sie bedient sich des iPhones, um auf die Songs zuzugreifen.Die Menüführung wirkt schlicht, ist aber sehr funktional gehalten: Wiedergabelisten und eine Suchfunktion erleichtern das Auffinden des gewünschten Lieds. Amazon Music Unlimited wartet mit 75 Millionen Songs auf und kostet 9,99 Euro pro Monat. Prime-Mitglieder zahlen zwei Euro weniger – oder nehmen Amazon Music Prime in Anspruch, das allerdings über ein deutlich abgespecktes Angebot verfügt.Die aktuelle Version von Microsoft Office wird die letzte sein, welche mit macOS Mojave kompatibel ist. Das kommende Update im Dezember streicht den Support für das Betriebssystem – dabei spielt es keine Rolle, ob der Nutzer die Office-Suite per Kauflizenz erworben oder die Anwendungen über Microsoft 365 abonniert hat. Allzu überraschend ist dieser Schritt aber nicht: Wie das Unternehmen in einem Support-Dokument erklärt, werden stets die aktuelle Version von macOS sowie die beiden Vorgänger unterstützt. Da die offizielle Freigabe von macOS 12 bereits erfolgt ist, muss für künftige Updates mindestens Catalina auf dem Rechner installiert sein. Bestehende Versionen bleiben selbstverständlich funktionstüchtig.