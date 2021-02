Microsoft kündigt Office 2021 für macOS und Windows an

Mac, Windows, OneNote

Neue Features? Noch unbekannt

Hat man bei Microsoft das 365-Abo abgeschlossen, kann es einem fast egal sein, welche Office-Version demnächst auf den Markt kommen soll. Anders als im Falle der Kauf-Version beinhaltet das Abo stets die neueste Ausgabe. Anders sieht es bei Nutzern aus, die lieber eine Lizenz erworben haben – dann aber bei großen Aktualisierungen noch einmal für das Update in die Tasche greifen müssen. Genau für diese Nutzer hat Microsoft jetzt Office 2021 angekündigt. Wie es heißt, erscheine die neue Suite irgendwann im Verlauf des Jahres und richte sich an Endnutzer oder Unternehmen, welche ein "one-time purchase"-Modell bevorzugen. Microsoft sagt die üblichen fünf Jahre Produktunterstützung zu.In den beigefügten FAQ geht Microsoft dann noch auf weitere wichtige Themen ein. So werde es sowohl eine Windows- als auch eine Mac-Version geben. Office 2021 enthalte auch die OneNote-App, außerdem sei die Suite sowohl auf 32- als auch auf 64-Bit-Systemen auszuführen. Letztgenannter Punkt ist die Mac-Welt hingegen komplett irrelevant, denn 32-Bit-Unterstützung hatte Apple vor geraumer Zeit begraben. Das derzeit nur in englischer Sprache verfügbare Dokument gibt es hier: Leider macht Microsoft noch keine Angaben zum sonstigen Funktionsumfang bzw. zu den geplanten Neuerungen von Office 2021. Da es aber direkt in der Einleitung ausführlich heißt, welche Chancen die Cloud biete und wie überzeugt Microsoft von den Möglichkeiten sei, dürfte wohl Online-Zusammenarbeit eine noch wichtigere Rolle spielen. Wie gerade erst berichtet will Microsoft auch das kommende Windows-Update ganz ins Zeichen von Remote-Arbeit stellen (siehe ). Es muss sich bei Office 2021 allerdings nicht zwangsläufig um ein "Major Release" mit maßgeblichen neuen Funktionen handeln – stattdessen fasst Microsoft wohl eher die Entwicklung der letzten Monate zusammen, ergänzt um Verbesserungen, die Abonnenten ebenfalls direkt zur Verfügung gestellt bekommen.