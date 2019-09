Kundeninteresse am iPhone 11: Teuere Modelle beliebter, viel Interesse am Trade-In-Programm

USA zieht schwächere Märkte mit

Kaum Lieferverzögerungen, viele Trade-Ins

Hierzulande sieht es so aus, als sei die Nachfrage nach den neuen iPhone-Modellen ziemlich verhalten. Unter Berufung auf deutsche Mobilfunkkreise (iPhone bei der Telekom: ) hatten wir am Freitag berichtet, dass verhältnismäßig wenige Kunden eine Vorbestellung samt Vertragsabschluss tätigten. Wie erwähnt lässt sich aufgrund dieser Informationen aber weder auf Apples direkten Absatz, noch auf internationale Verkaufszahlen schließen. Dem bekannten Branchenexperten Ming-Chi Kuo zufolge verhält es sich tatsächlich so, dass die weltweiten Daten recht gut aussehen und sogar oberhalb der Erwartungen liegen könnten. Lag die bisherige Prognose bei 65 bis 70 Millionen ausgelieferten Exemplaren bis Ende des Jahres, so erhöhte TF Securities die Vorhersage auf bis zu 75 Millionen iPhones.Diesmal ist es Apples Heimatmarkt, der überdurchschnittlich stark abschneidet und den Rückgang in anderen Ländern kompensiert. Vor allem das iPhone 11 Pro soll in den USA besonders stark nachgefragt sein – und zwar vor allem in der neuen Farbvariante Midnight Green (im Deutschen: "Nachtgrün"). Beim iPhone 11 greifen laut Ming-Chi Kuo ebenfalls sehr viele Kunden zum grünen Gehäuse, auch Violett sei sehr beliebt. In China sehe es etwas anders aus, dort interessieren sich die Kunden eher für die günstige und nicht ganz so margenstarke Ausführung der 2019er iPhone-Generation.Die gewohnten Lieferverzögerungen scheint es bei der diesjährigen Markteinführung indes nicht zu geben. Fast alle Kombinationen sollen innerhalb der nächsten dreieinhalb Wochen beim Kunden sein, viele stehen noch immer zur sofortigen Auslieferung ab Freitag bereit. Kuo merkt an, dass es bei den Nachtgrün-Modellen dennoch bald zu einer Verknappung kommen könnte, denn die Produktion der erforderlichen Glasabdeckung sei komplex und derzeit noch nicht komplett im Griff. Apples aggressive Vermarktung des Eintausch- sowie Finanzierungsprogramms ist laut Kuo ein wesentlicher Grund, warum sich viele Kunden für einen Kauf entscheiden.