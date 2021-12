Kühles iPhone: Razer präsentiert beleuchteten MagSafe-Lüfter für Apples Smartphones

Lüfter soll iPhone vor Überhitzung schützen



Zwölf RGB-LEDs sorgen für ein buntes Farbenspiel

iPhone-Zubehör gibt es seit Jahren in Hülle und Fülle, sowohl von Apple selbst als auch von zahlreichen anderen Herstellern. Das Angebot reicht von Cases und Folios über Ladegeräte, Ständer und Kabel bis hin zu Gitarren-Interfaces, Kreditkartenlesern und sogar Alcotestern. Manche dieser Teile sind praktisch, andere wiederum gehören eher in die Kategorie "Dinge, die die Welt nicht braucht". Welche der beiden Beschreibung auf ein Gerät zutrifft, welches der Notebook- und Zubehör-Spezialist Razer jetzt präsentiert hat, müssen potenzielle Käufer selbst entscheiden.Seit Kurzem bietet das Unternehmen einen Hochleistungs-Lüfter an, der iPhones vor allem beim Spielen vor Überhitzung schützen soll. Das Gerät trägt die Bezeichnung Phone Cooler Chroma und ist ab sofort in zwei Ausführungen erhältlich: Einer MagSafe-Variante für iPhone 12 und iPhone 13 sowie einer Version mit Klemmen, welche für alle anderen Smartphones aus Cupertino geeignet ist. Beide Modelle beinhalten einen siebenflügeligen Ventilator, welcher bis zu 6.400 mal in der Minute rotiert und dabei nach Herstellerangaben eine Lautstärke von maximal 30 dB entwickelt. Zudem verbaut Razer ein Peltier-Element und einen Wärmeleitblock aus Aluminium, welche für zusätzliche Kühlung sorgen sollen.Ein besonderes Merkmal, durch welches sich das Gaming-Zubehör von Razer auszeichnet, fehlt natürlich auch beim Phone Cooler Chroma nicht: Lichteffekte. Der Lüfter, den es auch für Android-Smartphones gibt, verfügt über zwölf RGB-LEDs, die beim Spielen für das passende Ambiente sorgen sollen. Das Gerät verbindet sich per Bluetooth LE mit dem iPhone, das dann das Farbenspiel abhängig vom Geschehen auf dem Display steuert. Die Energieversorgung erfolgt mithilfe eines USB-C-Ports, das erforderliche Kabel ist im Lieferumfang enthalten. Einen Akku hat Razer nicht verbaut, für die Nutzung des Lüfters ist also ein Netzteil oder – für den mobilen Einsatz – eine Powerbank erforderlich, beides muss vorhanden sein oder zusätzlich erworben werden. Der Razer Phone Cooler Chroma ist im Onlineshop des Unternehmens erhältlich und kostet 69,99 Euro.