Kreativer Videospot für Apple Music erschienen

Apple hat für den hauseigenen Streaming-Dienst Apple Music einen neuen Werbespot veröffentlicht, der verschiedene aktuelle Musikalben und Musikvideos bekannter Künstler zu einem kreativen Medley verschmelzt. Immer zu sehen ist dabei das App-Symbol von Apple Music, welches am Ende schließlich für sich steht.Unter dem Titel "Apple Music Anthem" zeigt der 30-sekündigen Videoclip unter anderem Künstler wie Sia, FKA Twigs, Kesha und Fleetwood Mac. Musikalisch begleitet wird das Spektakel vom Musiktitel "Dance While You Shoot" von Noga Erez (zum Song: ). Apple hofft, mit dem Clip das Interesse für Apple Music wecken zu können. Nach wie vor erreicht Apples Musik-Streaming-Dienst trotz intensiver Werbung nur halb so viele zahlende Abonnenten wie Spotify.