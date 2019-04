Konkurrenz für AirPods: Amazon will noch 2019 eigene In-Ear-Kopfhörer vorstellen

Amazon-AirPods

Sprachassistent Alexa mit an Bord

Markteinführung eigentlich schon früher geplant

Preise

Im Dezember 2016 kam die erste AirPod-Generation auf den Markt und war Monate nach der Markteinführung vergriffen – wahrscheinlich hat selbst Apple bei der Einführung nicht mit einem solchen Erfolg gerechnet. Erst vor wenigen Tagen kam eine Marktstudie zu dem Ergebnis, dass Apple den Markt für drahtlose Kopfhörer beherrscht: 60 Prozent der verkauften Einheiten stammen vom Konzern aus Cupertino.Ein solcher Markterfolg zieht natürlich Konkurrenz an. Gerüchten nach will Amazon sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen und eigene In-Ear-Kopfhörer anbieten – diese sollen noch 2019 auf den Markt kommen. Dem Bericht von Bloomberg nach sollen die Amazon-Kopfhörer sich am Design der AirPods orientieren, aber einen stärkeren Fokus auf Audio-Qualität legen.Die Amazon-Kopfhörer sollen den hauseigenen Alexa-Sprachassistenten mitbringen und sowohl mit dem iPhone als auch mit Android-Handys funktionieren. Anders als die derzeitigen Apple-Kopfhörer wird der Amazon-Konkurrent nicht nur in Weiß lieferbar sein, sondern auch in Grau und Schwarz.Bloomberg will erfahren haben, dass Amazon die Kopfhörer eigentlich schon früher auf den Markt bringen wollte, allerdings auf einige Entwicklungsschwierigkeiten stieß. In den vergangenen Monaten hielt der Konzern aber Ausschau nach Zulieferern und Fertigungspartnern, was für eine baldige Markteinführung spricht.Über Preise ist derzeitig nichts bekannt – es ist aber davon auszugehen, dass der Preis der Amazon-Kopfhörer sich unterhalb der AirPods bewegen wird. Schon oft unterbot das Unternehmen aus Seattle Konkurrenten preislich mit eigener Hardware.