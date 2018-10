Knie- oder Hüftgelenkersatz: Apple unterstützt US-Studie für bessere Patient-Arzt-Beziehung

Apple Watch soll Patient-Arzt-Beziehung optimieren

Apple engagiert sich mit der Apple Watch oder der iOS-Health-App zunehmend auf dem Gesundheitssektor. Das auf Gelenkersatz spezialisierte Unternehmen Zimmer Biomet gab passend dazu kürzlich eine Zusammenarbeit mit Apple für eine Studie in den USA bekannt. Es geht darum, die Situation für Patienten vor und nach dem Einsatz eines Knie- oder Hüftgelenkersatzes zu verbessern.Die von Zimmer Biomet entwickelte Mymobility-App soll im Zusammenspiel mit Apple Watch und iPhone für ein neues Level an Patient-Arzt-Beziehung sorgen. Die Anwendung bietet etwa Erinnerungen darüber, welche Rehabilitationsmaßnahmen zu welcher Zeit anstehen. Zudem ermittelt die App Daten über die Aktivitäten und zum Erholungsprozess des Patienten. Anwender können außerdem Feedback zu ihrem Heilungsverlauf geben.Zimmer Biomet startet gemeinsam mit Apple eine klinische Studie mit bis zu 10.000 Teilnehmern, die den Nutzen der hauseigenen Apple-Watch-App auf die Genesung des Nutzers und die Kosten der gesamten Behandlung untersucht. Apples COO Jeff Williams sieht in dem Projekt große Chancen für das Wohlbefinden von Patienten: „Wir sind stolz darauf, dass Patienten ihre per Apple Watch ermittelten Daten nahtlos mit Ärzten auf eine Weise teilen können, die zuvor nicht möglich war.“ An der Studie nehmen diverse Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen in den USA teil.