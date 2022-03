Kleiner und leichter, aber stärker: Kuo über die Zukunft der Apple-Netzteile

Neues 30-Watt-Netzteil erscheint wohl in diesem Jahr

Genauer Termin ist noch nicht bekannt

Anker PowerPort Atom PD 2 (60 Watt)

Anker Nano II (30 Watt)

Belkin GaN-Ladegerät (60 Watt)

Belkin BoostCharge (30 Watt)

Apple arbeitet Berichten zufolge bereits seit über einem Jahr an kompakteren und vor allem leichteren Netzteilen für iPhones und iPads. Bislang sind vor allem die leistungsstarken Ladegeräte aus Cupertino ziemlich klobig. Eine Ausnahme bildet derzeit lediglich der 140-Watt-Adapter für das MacBook Pro (2021). Bei diesem handelt es sich um Apples erstes Gerät, welches auf Galliumnitrid-Technologie (GaN) basiert (siehe ). Diese ermöglicht die Entwicklung von Netzteilen, die hohe Wattzahlen liefern und dabei erheblich kleiner ausfallen können als ihre herkömmlichen Pendants.Der bekannte Analyst und Apple-Experte Ming-Chi Kuo verfügt offenbar über Informationen, dass der iPhone-Konzern in diesem Jahr ein weiteres Netzteil mit GaN-Technologie präsentiert. Auf Twitter meldete er jetzt, dass dieses eine Leistung von rund 30 Watt bieten und ein neues Design aufweisen werde. Das künftige Gerät böte demzufolge dieselben Ladegeschwindigkeiten wie Apples aktueller 30 Watt USB-C Power Adapter ( Amazon), wäre aber erheblich kompakter und leichter als dieser. Eignen dürfte sich das GaN-Netzteil aus Cupertino nicht nur für iPhones und iPads, sondern beispielsweise auch für das MacBook Air M1, welchem das kalifornische Unternehmen derzeit das 30-Watt-Ladegerät beilegt.Einen genauen Termin für die Vorstellung von Apples neuem 30-Watt-Netzteil nennt Kuo in dem Tweet nicht. Seine allgemeine Angabe "2022" lässt jedoch vermuten, dass die Präsentation nicht bereits im Rahmen des heute stattfindenden "Peek Performance"-Events erfolgen dürfte. Möglicherweise fasst das kalifornische Unternehmen eine Ankündigung im Frühjahr ins Auge, sie könnte aber auch erst für das iPhone-14-Event im Herbst dieses Jahres geplant sein. Dritthersteller wie etwa Anker und Belkin bieten bereits seit geraumer Zeit kompakte Netzteile mit GaN-Technologie an, die wegen ihrer Leistungsfähigkeit und des geringen Gewichts von iPhone-, iPad- und MacBook-Besitzern gern genutzt werden. Sollte sich Kuos Prognose bewahrheiten, steht Apple-Kunden in absehbarer Zeit ein entsprechendes Original-Zubehör zur Verfügung. Welchen Preis das kalifornische Unternehmen dafür verlangen wird, bleibt abzuwarten.bei Amazonbei Amazonbei Amazonbei Amazon