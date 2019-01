Klage gegen Apple: MagSafe soll Sauerstoffmaske entzündet haben

Foto: Wikipedia/Mike Stahl (CC BY-SA 4.0)

Foto: Wikipedia/Mike Stahl (CC BY-SA 4.0)

Mit einem Zündfunken der eher ungewöhnlichen Art wird sich Apple vermutlich in naher Zukunft auseinandersetzen müssen: Penny und Jerry Manzi aus Illinois fordern Schadenersatz in Höhe von 75.000 US$. Der Grund: Der MagSafe-Adapter ihres MacBook soll die Sauerstoffmaske von Penny Manzi entflammt haben. Die Klage ist seit 2. Januar beim zuständigen Bundesbezirksgericht für Ost-Illinois anhängig.Der Klageschrift zufolge nutzte Penny Manzi am 17. Januar 2018 ihr MacBook mit angeschlossenem MagSafe-Adapter. Dabei trug sie eine Sauerstoffmaske, auf die sie wegen multipler Erkrankungen, unter anderem COPD, angewiesen ist. Der MagSafe-Adapter habe plötzlich Funken gesprüht, heißt es in dem Dokument weiter, und dadurch die Sauerstoffmaske entzündet. Gesicht und Schädel der Klägerin seien in Flammen eingehüllt und Penny Manzi verletzt worden.Die Anwälte der Kläger betonen in ihrem Schriftsatz, dass Apple die Gefahr einer Entzündung bei der Verwendung des MagSafe-Adapters bekannt gewesen sei. Das Unternehmen habe bereits vor Januar 2018 allen Kunden, die eine Funkenbildung beobachtet hätten, im Rahmen der erweiterten Garantie einen kostenlosen Austausch des Netzteils angeboten. Gleichwohl habe Apple es nicht nur versäumt, ausdrücklich auf die Gefahren hinzuweisen, die mit dem Gebrauch der MagSafe-Adapter verbunden sein könnten, und diese auch nicht zurückgerufen, sondern weiterhin verkauft.Für die erheblichen Verletzungen, die Penny Manzi erlitten hat, sowie die Behandlungskosten verlangen die Kläger von Apple insgesamt 75.000 US$ Schadenersatz. Ob die Klage vom Gericht zugelassen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.