Keine Empfehlung für die AirPods – Consumer Reports hält anderes Produkt für deutlich überlegen

Überraschung: AirPods fallen durch

Warum die AirPods verlieren

Zu wenige Punkte, daher keine Empfehlung

Apple und Consumer Reports verbindet eine wechselhafte Geschichte. Die US-amerikanische, nicht-kommerzielle Warentest-Stiftung empfiehlt Apple-Geräte fast immer als besonders hochwertig. Kommen die Tester einmal zu anderen Erkenntnissen, sorgt die Entscheidung oft für ziemliche Kontroversen. Bekannt ist unter anderem die Debatte rund um die Akkuleistung des MacBook Pro 2016, als ein etwas unübliches und nicht ganz praxisnahes Testszenario für schlechte Testresultate führte (siehe diese Meldung: ). Als Apple softwareseitige Anpassungen vornahm, konnte sich das MacBook Pro jedoch auch im festgelegten Test bewähren.Nun hat Consumer Reports sich aktuelle kabellose Ohrhörer angesehen – und den AirPods explizit keine Empfehlung ausgestellt, denn ein anderes Produkt sei ganz klar besser. Die Tester kamen zur eindeutigen Erkenntnis, Samsung habe mit den Galaxy Buds die überzeugendere Lösung auf den Markt gebracht. Dies erscheint zunächst einmal überraschend, gelten die AirPods gemeinhin doch als besonders gutes Beispiel für besagtes Ohrhörerkonzept.Consumer Reports stört sich allerdings weniger an der unzweifelhaft guten Handhabung und Zusammenarbeit mit dem iPhone, sondern an der nur mittelmäßigen Kompatibilität zu Android-Smartphones. Dies ist jedem iPhone-Nutzer aber wohl derart herzlich egal, dass der Kritikpunkt lediglich für die Android-Welt von Relevanz ist. Bei den Galaxy Buds hebt Consumer Reports zwei Aspekte hervor: Diese arbeiten mit dem iPhone ebenfalls gut zusammen, außerdem machte man in allen Tests deutliche Klangvorteile aus. Dass die Galaxy Buds deutlich günstiger sind (z.B. 119 Euro bei Amazon ), floss nicht ins Fazit ein. Beurteilt wurden vorrangig Funktionalität und Qualitätsanmutung, nicht jedoch das Preis-/Leistungsverhältnis.Während die AirPods nur 56 Punkte im Test erhielten, schafften es die Galaxy Buds auf 86 Zähler. Damit habe Samsung eines der besten momentan erhältlichen Produkte auf den Markt gebracht, so der Test. Die Werte für Apples Ohrhörer seien hingegen zu niedrig, um dafür eine Empfehlung aussprechen zu können. Sollte im kommenden Jahr eine neue Generation mit Geräuschunterdrückung erscheinen, werde man diese natürlich umgehend testen. Momentan bestehe hingegen der Nachteil, die Musik laut aufdrehen zu müssen, sofern die Umgebungsgeräusche unterdrückt werden sollen.