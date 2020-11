Kein sattes Schwarz mehr? Kunden berichten von Problemen mit dem Bildschirm des iPhone 12

Alle Modelle betroffen oder defekte Charge?

Mit der Vorstellung des der iPhone-12-Modellreihe wertete Apple besonders das iPhone 12 ohne Namenszusatz deutlich auf: Das iPhone XR wie auch das iPhone 11 verfügte über keinen Bildschirm mit organische Leuchtdioden, sondern ein Display mit LCD-Technik. Nur die Pro-Modelle wie auch das iPhone XS und XS Max verfügen über einen OLED-Bildschirm. Der Vorteil dieser Technik: Statt einer immer aktiven Hintergrundbeleuchtung können einzelne Bildpunkte eines OLED-Bildschirms komplett abgeschaltet werden – es scheint dann kein Licht der Hintergrundbeleuchtung mehr durch die eigentlich schwarzen Bildpunkte. So erreichen Bildschirme mit OLED-Technik ein extrem hohes Kontrastverhältnis zwischen hellen und dunklen Bildbereichen.Vielen Käufern des iPhone 12 und 12 Pro ist nun aufgefallen, dass dies offenbar bei den neuen Modellen nicht mehr der Fall ist: Betroffene berichten, dass besonders in der Mitte des Displays ein grauer oder grünlicher Bereich sichtbar ist, welcher sich nicht vollständig abdunkelt. In den Apple Discussions veröffentlichte ein Nutzer ein Vergleichsfoto zwischen einem iPhone XS und einem iPhone 12:Der Nutzer vermeldet, dass er gleich zwei iPhone 12 bestellt habe und beide Geräte genau dasselbe Fehlerbild aufweisen. Über Social Media und in diversen Communities finden sich einige weitere betroffene Kunden, welche von ähnlichen Erfahrungen berichten. Dabei scheint es keinen Unterschied zu machen, ob es sich um ein iPhone 12 Pro oder ein iPhone 12 ohne Namenszusatz handelt – die Displays sind laut iFixit sowieso identisch.Bislang ist nicht bekannt, ob alle Geräte betroffen sind oder ob es sich nur um eine defekte Charge handelt. Auch unbekannt ist, ob das iPhone 12 mini oder iPhone 12 Pro Max betroffen ist – die Geräte werden erst am kommenden Freitag an Kunden ausgeliefert.Betroffene sollten sich an den Apple Support wenden und den Mangel schildern. Um das Problem nachzustellen, ist es empfehlenswert, ein komplett schwarzes Bild in einem abgedunkelten Raum zu betrachten – am besten im Vergleich zu einem anderen OLED-Bildschirm. Nur, wenn die Display-Helligkeit nahe oder auf 100 Prozent eingestellt ist, wird der nicht komplett abgedunkelte Bereich sichtbar.