Kein Oktober-Event in diesem Jahr?

Die Themen gehen aus

Keine Hinweise auf eine Veranstaltung

Im letzten Jahrzehnt veranstaltete Apple zwar häufig noch ein zweites Herbst-Event, allerdings nicht jedes Jahr. Während man die September-Veranstaltung als gesetzt ansehen kann, denn diese ist durch den iPhone-Zyklus bestimmt, sieht es beim Oktober-Event anders aus. Normalerweise nutzt Apple diese zweite Veranstaltung dazu, größere Neuerungen aus dem Mac-Bereich zu verkünden, oft begleitet durch iPad-Ankündigungen. 2018 zeigte Apple beispielsweise das neue MacBook Air, die dritte Generation des iPad Pro sowie den runderneuerten Mac mini. 2017 fiel die Veranstaltung aus, 2016 hatte Apple das MacBook Pro mit Touch Bar präsentiert. 2015 gab es kein Oktober-Event, 2014 erschien der iMac mit 5K-Display.Während zunächst einiges darauf hindeutete, dass Apple in diesem Jahr erneut zu einer Oktober-Veranstaltung einlädt, scheinen die Chancen auf ein solches Event zu schwinden. Ein Punkt ist, dass wichtige Hardware bereits im Juni angekündigt wurde (das neue Display sowie der Mac Pro). Nur für die Bekanntgabe des Verkaufsstarts dürfte Apple kaum eine Presseveranstaltung organisieren. Beim iPad Pro der nächsten Generation ist die Markteinführung angeblich erst für kommendes Frühjahr geplant – und selbst das als sicher geltende MacBook Pro mit 16"-Display könnte erst Anfang 2020 erscheinen. So weit vorab würde Apple einen evolutionären Schritt beim Mac nicht ankündigen. Wenn es sehr frühzeitig bereits eine Produktvorführung gibt, dann lediglich bei maßgeblichen Neukonzeptionen.Dazu kommt, dass es aus den üblichen Quellen keinerlei konkrete Hinweise auf ein zweites Herbst-Event gibt. In den vergangenen Jahren sickerten Informationen meist schon im Vorfeld durch. Viel Zeit bleibt Apple auch nicht mehr, um noch Einladungen zu verschicken. Ein Apple-Event im November gab es hingegen noch nie, die bislang späteste Veranstaltung war "There's more in the making" vor einem Jahr, welche am 30. Oktober stattfand. Ausschließen kann man, dass Apple noch einmal die Presse versammelt, um lediglich die gemunkelten Tiles (siehe ) und weitere TV-Serien vorzustellen.