MTN Live-Test: Das neue iPhone 11

Gerade klingelte der Postbote und gab ein brandneues iPhone 11 in der Redaktion ab – wir werden nun in einem MacTechNews.de Live-Test die Neuerungen der 2019er iPhone-Generation vorstellen und mit den Vorgängermodellen vergleichen. Bei unserem Modell handelt es sich um ein grünes iPhone 11 mit 128 GB Speicher.Wie schon die Vorgängergenerationen kommt auch das iPhone 11 in einem sehr kleinen Karton daher – die Gehäusefarbe Grün (nicht zu verwechseln mit dem Nacht-Grün des iPhone 11 Pro) wirkt in echt deutlich gefälliger und dezenter daher, wenn man diese mit den Bildern auf der Apple-Webseite vergleicht.Auffällig ist beim iPhone 11, dass anscheinend die Kameralinse weniger weit vorsteht als dies beim iPhone XR der Fall ist.Verglichen mit dem iPhone XR ist bei der Anmutung und Haptik des iPhone 11 kein Unterschied festzustellen – wäre da nicht die veränderte Kamera auf der Rückseite, könnte man die Gerätegenerationen nicht unterscheiden. An der Display-Helligkeit hat Apple keine Verbesserungen vorgenommen: Noch immer ist der LCD-Bildschirm des iPhone 11 deutlich dunkler als ein iPhone X oder XS. Verglichen mit dem XR sind aber weder positive noch negative Aspekte aufgefallen – es scheint sich um den selben Bildschirm zu handeln.Positiv fällt auf, dass die Lautsprecher des iPhone 11 ein deutlich besseres Klangerlebnis bieten. Apple sagt, dass das iPhone 11 in der Lage ist, räumliches Audio zu simulieren – wahrscheinlich hat Apple aber auch die eingebauten Lautsprecher verbessert, da der Unterschied sehr deutlich ist.