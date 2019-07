Mit Punkt-Projektoren und Kameras

Face ID hat in der Apple-Gemeinde nicht nur Freunde, aber die Sicherheit und Erkennungsgenauigkeit wurde bisher von keinem anderen Hersteller auch nur Ansatzweise erreicht. Besonders Samsung setzte sich gleich mit mehreren Modellen in die Nesseln – zuletzt mit dem Samsung Galaxy S10 , welches sich sogar durch Bilder auf einem anderen Handy einfach überlisten ließ. Kein Wunder, dass diese Umsetzungen der Gesichtserkennung nicht zur Freigabe von Zahlungen oder anderen sensiblen Funktionen eingesetzt werden können.Mit dem Pixel 4 will Google nun das erste Android-Handy mit einer zuverlässig funktionierenden Gesichtserkennung auf den Markt bringen. Erreicht werden soll dies durch ein Sensorsystem, welche Apples Umsetzung quasi gleicht und ebenfalls mit einem Infrarot-Punkt-Projektor und zwei Kameras arbeitet. Google will mit der Gesichtserkennung auch Zahlungen über Google Pay ermöglichen – der Konzern aus Mountain View scheint seiner Technologie zu vertrauen.Es wäre jedoch unfair zu behaupten, dass Google nur Face ID von Apple kopiert habe. Mit dem "Soli Radar Chip" soll beispielsweise die Gesichtserkennung beschleunigt werden. Dieser leitet schon vor der Berührung des Geräts die Gesichtserkennung ein, dazu erfasst es die Bewegungen des Nutzers. Damit geht die Entsperrung des Gerätes schneller vonstatten – im Idealfall ist das Handy schon entriegelt, bevor der Nutzer das Gerät überhaupt bewusst vor sein Gesicht hält.Der Soli Radar Chip soll aber auch Steuergesten der Hand erkennen können, welche die Bedienung des Handys ohne Berührung mit dem Finger ermöglichen. Google nennt jene Funktion "Motion Sense" – um zum Beispiel einen Alarm auf lautlos zu schalten oder Seiten in einem Buch umblättern lassen. Wichtige Einschränkung: Laut Google steht das Feature nur in einigen Ländern zur Verfügung, wenngleich der Konzern nicht erklärte, welche dies genau sind. Auch zum vollen Funktionsumfang will man sich erst später äußern.Weitere Spezifikationen des Pixel 4 sind noch nicht bekannt. Normalerweise erscheinen neue Smartphone-Modelle von Goole im Monat Oktober – bis dahin wird Google auch die kompletten Neuerungen des kommenden Modells veröffentlichten. Außerdem stehen noch Informationen zur Preisgestaltung aus.