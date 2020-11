Bericht: iPad Pro kommt 2021 mit zwei neuen Modellen – und OLED

2021: iPad Pro mit Mini-LED

Ebenfalls 2021: Weiteres iPad Pro – mit OLED

The Elec

Das aktuelle iPad Pro ist zweifelsohne ein großartiges Tablet: Ein LC-Display mit 120 Hz, sechs GB Arbeitsspeicher sowie ein LiDAR-Scanner, der vor allem bei AR-Arbeiten hervorragende Dienste verrichtet, sprechen für sich. Andererseits fehlt es dem Gerät am Ultrabreitband-Chip U1 und der A12Z erweist sich zwar nach wie vor als sehr leistungsstark, vermag sich aber nicht vom A14 abzusetzen – Letzterer ist im iPad Air 4, einem Mittelklasse-Tablet verbaut. Anhänger des iPad Pro erwarten allmählich einen größeren Sprung als es zuletzt der Fall war. Nun werden Gerüchte laut, dass allein im nächsten Jahr Panels mit neuer Technologie zum Einsatz kommen – es könnte aber nicht bloß bei einem einzigen Wechsel der Technologie bleiben.Immer wieder sind Gerüchte im Umlauf, die von einem iPad Pro mit Mini-LED-Bildschirm in der ersten Jahreshälfte ausgehen. Zuletzt erklärte der Analyst Ming-Chi Kuo , dass er mit einem solchen Tablet rechne – und dem chinesischen Hersteller Jialianyi eine tragende Rolle bei der Fertigung dieser Panels zukomme. Kuo war zuerst von einem Release des kommenden iPad Pro im vierten Quartal des nächsten Jahres ausgegangen. Ein neuer Bericht von The Elec kommt zu einer ganz ähnlichen Einschätzung: Tatsächlich sei ein solches Tablet mit dieser Displaytechnologie für das erste Halbjahr 2021 geplant.Der Bericht enthält aber eine bislang unbekannte Information: Apple soll bereits in der zweiten Jahreshälfte 2021 ein weiteres Modell des iPad Pro veröffentlichen – welches aber weder auf herkömmliche LC- noch auf Mini-LED-Bildschirme setzt: Stattdessen arbeite das Unternehmen an ein Tablet mit OLED-Panels. Cupertino bediene sich der Bildschirme von Samsung und LG – vor allem Samsung sei damit beschäftigt, OLED-Displays mit möglichst langer Lebensdauer herzustellen.weist aber darauf hin, dass die Roadmap alles andere als in Stein gemeißelt sei: Die Einführung der OLED-iPads könnte sich auch verzögern. Es wären Apples erste Tablets mit dieser Bildschirmtechnologie – bislang finden solche Panels nur bei der Apple Watch und dem iPhone Verwendung.