Apple lässt "iPhone for life" registrieren – gibt es mit dem iPhone 12 ein neues iPhone-Abo?

iPhone for life gab es schon – von Sprint

Will Apple die iPhone-Miete vorantreiben?

Apple meldet Marken für bevorstehende Produkte normalerweise nicht weltweit, sondern zunächst nur in einem einzelnen Land an. Ob iPad, iCloud oder AirPods, stets ging der Produktankündigung die Markenregistrierung in einem Land voraus, das nicht ganz so viel Aufmerksamkeit wie die USA oder Europa auf sich zieht. Diesmal ist es das Markenamt in Hongkong, welches mit einer interessanten Anmeldung aufwartet. Im vergangenen Monat, genauer gesagt am 4. September, beantragte Apples Kanzlei Baker & McKenzie dort die Eintragung des Begriffs "iPhone for life". Wie üblich geht aus den Unterlagen nicht hervor, was Apple mit der Marke plant – allerdings kann man begründet spekulieren.In den USA gibt es bereits ein Produkt unter diesem Namen, angeboten allerdings nicht von Apple selbst, sondern vom Mobilfunkprovider Sprint. Inzwischen wurde aus "iPhone for life" ein "iPhone forever", dies aber bei vergleichbarer Funktion. Kunden können auf diese Weise jedes Jahr die aktuelle iPhone-Generation erhalten. Anstatt die Geräte zu kaufen, handelt es sich um ein Miet-/Abomodell. Neu ist die Idee eines solchen Modells indes nicht, denn Apple bietet ebenfalls seit einiger Zeit das "Apple Upgrade Program" an.Es wäre aber durchaus möglich, dass Apple auf einen griffigeren Namen umsteigen und das Angebot international sichtbarer platzieren möchte. In anderen Geschäftsbereichen liegt der Fokus bereits auf Abos und langfristiger Bindung, eine Ausweitung auf das wichtigste Produkt im Sortiment wäre daher nur konsequent. Auf vergangenen Quartalskonferenzen war mehrfach von Apple zu hören, wie zufrieden man mit dem "Apple Upgrade Program" sei. Allerdings bedeutet eine Markenregistrierung natürlich nicht, dass nun zwingend auch ein Produkt unter diesem Namen folgen muss – oft lassen sich Unternehmen bestimmte Ausdrücke auch nur deswegen schützen, damit kein anderer Hersteller auf die Idee kommt, etwas Ähnliches zu wählen.