Jailbreak bis iOS 14.3: unc0ver mit aktualisiertem Tool

Jailbreak für weitaus mehr Geräte möglich

Rückkehr zu iOS 14.3 nicht mehr möglich

Wer sich mit den Nutzungsbeschränkungen von iOS nicht anfreunden kann, muss sich entweder nach alternativen Betriebssystemen umsehen oder einen Jailbreak in Erwägung ziehen. Dieser ist aber zumeist nicht allzu einfach möglich: Apple arbeitet kontinuierlich daran, bestehende Sicherheitslücken zu schließen und diese Möglichkeit zu unterbinden. Das Entwickler-Team von unc0ver ist kein unbekanntes, wenn es um Jailbreaks geht: Die aktualisierte Version eines entsprechenden Tools lässt sich für zahlreiche Geräte anwenden – sofern diese nicht auf dem allerneuesten Stand sind.Mit der neu veröffentlichten Version 6.0.0 von Uncover sind viele Anwender in der Lage, einen Jailbreak für jene iPhones und iPads durchzuführen, die bislang nicht zu entsperren waren. Die Entwickler verweisen darauf, dass Geräte von iOS 11 bis iOS 14.3 geknackt werden können – und auch hinreichende Tests stattfanden: So habe der Jailbreak beispielsweise bei einem iPhone 5S sowie iPhone 12 Pro (Max) Anwendung gefunden. Neben den iPhones hätten der iPod Touch, das iPad Pro, das iPad ohne Namenszusatz aus dem Jahr 2017 sowie das iPad mini (2019) keinerlei Probleme beim Jailbreak gemacht. Vor dem Release der aktuellen Version mussten sich Nutzer deutlich einschränken: unc0ver 5.2.0 unterstützte den Jailbreak bei Geräten mit höchstens iOS 13.5.5 (Beta 1). Das Software-Update des Tools steht für macOS, Windows und Linux zur Verfügung.Wer sich erweiterte Zugriffsrechte über einen Jailbreak sichert, ist nicht länger auf Apples offiziellen App Store angewiesen und entledigt sich zudem diverser anderer Einschränkungen. Allerdings greifen in diesen Fällen die Sicherheitsvorkehrungen Cupertinos nicht länger: Ein Jailbreak kann also zum Einfallstor für Schadsoftware werden und weitere Aspekte wie den Schutz der Privatsphäre aushebeln. Anwender, welche bereits iOS 14.4 installiert haben, bleiben ohnehin außen vor: Apple stoppte die Signierung der Vorgängerversion, welche noch mit dem unc0ver-Tool kompatibel ist (siehe ). Allzu schlimm ist das vermutlich für viele Nutzer nicht: Angesichts der Fülle an Funktionen, die iOS und iPadOS mittlerweile bieten, hat ein Jailbreak in den vergangenen Jahren zunehmend an Relevanz verloren.