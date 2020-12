Jailbreak-Ikone Cydia verklagt Apple wegen „illegalem Monopol“ des App Store

„Wettbewerbswidrige Übernahmen und illegales Monopol“

Der Gegenwind für Apple hinsichtlich der strikten App-Store-Praktiken des Unternehmens wird immer schärfer. Nach vielen Softwareanbietern und Behörden in diversen Ländern leitet jetzt auch Cydia rechtliche Schritte gegen Apple ein. Der Betreiber der Software-Plattform für Jailbreak-Anwendungen wirft Apple ein „illegales Monopol“ hinsichtlich des App Store vor, über den sich das Unternehmen einen wettbewerbswidrigen Marktvorteil verschaffe.Cydia hat die Klage gegen Apple in Kalifornien eingereicht. Anwaltlich vertreten wird die Jailbreak-Ikone von Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan – die gleiche Kanzlei unterstützte bereits Samsung bei Patentprozessen gegen das Unternehmen aus Cupertino. „Ohne Apples wettbewerbswidrige Übernahmen und der Aufrechterhaltung eines illegalen Monopols über die Distribution von iOS-Apps könnten sich Nutzer aussuchen, woher sie ihre iOS-Anwendungen beziehen“, so ein Auszug aus der Anklageschrift. Anwender sollen frei entscheiden können, von welcher Plattform aus sie ihre iOS-Programme herunterladen. Mit dem App Store als einzigem Drittanbieter-Vertriebsweg kontrolliere Apple per Monopol, wer unter welchen Bedingungen Software für iDevices bereitstellen kann. Das schade Nutzern und Entwicklern gleichermaßen. Am Ende profitiere nur Apple.„Vom moralischen Standpunkt ist es euer Smartphone und ihr solltet selbst entscheiden können, was ihr damit macht“, so Cydia-Gründer Jay Freeman in einer Stellungnahme, in der er iPhone-Nutzer direkt anspricht. „Ihr solltet wählen können, welche Programme ihr installiert – und von wo sie kommen.“ Apple Sprecher Fred Sainz kündigte eine Prüfung der Klage an und wies jegliche Monopolvorwüfe zurück. Schließlich gebe es mit Android-Smartphones schlagkräftige Konkurrenz. Mit den Richtlinien des App Store wolle das Unternehmen Nutzer vor Malware, Viren und anderen Gefahren schützen. Auch der Datenschutz spiele im App Store eine große Rolle.Cydia gilt als Urgestein des iPhones, obwohl Apple seit den Anfangstagen des Gadgets mithilfe von Updates stets versucht, Jailbreaks zu verhindern. Der Software-Vertrieb von Cydia existiert sogar schon länger als der offizielle App Store des iPhones. Die goldenen Jailbreak-Jahre der Anfangszeit des iPhones sind zwar schon lange vorbei, da iOS mittlerweile viele Features bietet, die zunächst nur per Jailbreak verfügbar waren. Doch trotzdem gibt es nach wie vor eine Nutzerklientel, die den Schranken des App Store kritisch gegenüberstehen und lieber Alternativen nutzen – inklusive der damit einhergehenden Sicherheitsrisiken.