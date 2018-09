Voraussetzung: InControl Touch Pro

CarPlay gewinnt 2018 an Fahrt

Bestimmte Fahrzeuge der Marken Jaguar, Land Rover und Range Rover können in den USA ab dem Modelljahr 2019 mit CarPlay-Unterstützung bestellt werden. Zudem bestätigte ein Sprecher US-Medien, man werde für bestimmte Modelle auch rückwirkende Software-Updates bereitstellen.Für alle Autos mit dem konzerneigenen Infotainment-System InControl Touch Pro oder Touch Pro Duo sollen Käufer das neue Smartphone-Paket samt CarPlay-Unterstützung dazubuchen können. Die Kosten für das Paket belaufen sich auf mindestens 280 US-Dollar je nach Modell und Ausstattung. Zudem will das Tochterunternehmen des indischen Fahrzeugkonzerns Tata rückwirkende Updates für Besitzer von besagten Infotainmentsystemen bereitstellen. Sie sollen bald bei autorisierten US-Händlern erhältlich sein. Besitzer solcher Fahrzeuge berichten, sie hätten beim Kauf schon kostenlose Upgrades auf das Apple-System angeboten bekommen, sobald diese verfügbar seien. Ein genaues Datum nannte Jaguar Land Rover nicht, die Einführung soll jedoch unmittelbar bevorstehen.Neben Jaguar Land Rover haben auch Toyota (Lexus) und Mazda in diesem Jahr angekündigt, künftig Apples Softwareplattform als vorinstallierte Option anzubieten. In den Toyota-PKWs wird das System kabelgebunden über das eigene Multimediasystem Entune 3.0 beziehungsweise Enform 2.0 angesteuert. Entune 3.0 soll ebenfalls Alexa-kompatibel sein. Der japanische Konzern lässt verlauten, es gäbe keine Pläne, Fahrzeug-Modelle vor 2019 nachzurüsten, auch wenn sie ein kompatibles Infotainmentsystem besitzen. Toyotas CarPlay-Implementation findet vorerst nur in den USA statt. Mazda bietet CarPlay für das 2018er Modell des Mazda 6 an, sowie für den CX-9 in der neusten Auflage (2019). Ein Programm zum Nachrüsten älterer Modelle hat Mazda angedacht, bisher jedoch keine weiteren Angaben dazu gemacht. Apple selbst behauptet, CarPlay sei nun für über 400 Fahrzeugmodelle in den USA erhältlich.