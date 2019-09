Internes Apple-Dokument enthüllt angeblich die neuen iPhone-Produktnamen und eine etwas ungewöhnliche Zeitplanung

Die Namen der iPhones

Merkwürdig: iOS 13.1 zur Auslieferung?

Die Zeitplanung – iPhone und iOS

iPad & Apple Watch

Gleich vorweg: Zwar kursierten schon oft vor großen System- und Hardware-Releases interne Dokumente, aus denen weitere Details hervorgingen, mehrfach hatten sich diese aber auch als falsch herausgestellt. Daher sollten die folgenden Angaben mit etwas Vorsicht betrachtet werden, wenngleich die meisten zitierten Daten realistisch erscheinen. Im neuerlichen Leak sollen diverse Informationen zu kommenden Produkten samt einer ungewöhnlich klingenden Zeitplanung zu finden sein. AppleInsider wurde das Schriftstück mit Titel "Apple Software Development Resources" zugespielt, die gewünschten Empfänger sind hingegen Apples Entwicklungsteam sowie Verkaufsstellen.Erwähnt werden die drei neuen iPhone-Modelle "N104", "D42" sowie "D43", jene Kürzel sind schon seit einer ganzen Weile publik. Als Produktnamen verwende Apple die Bezeichnungen "iPhone 11", iPhone 11 Pro" und "iPhone 11 Pro Max", wenngleich letztgenannter Name reichlich sperrig erscheint. In den letzten Wochen hatte sich aber bereits besagtes Schema herauskristallisiert, da Apple stärker herausstellen wolle, für welche Produktlinie man sich entscheide. Ob nun ein "XR" oder ein "XS" mehr bietet, ist derzeit lediglich über den Preis zu entnehmen.Etwas merkwürdig erscheint indes die Angabe, Apple liefere die Geräte bereits mit iOS 13.1 aus – also jenem System, das in der vergangenen Woche überraschenderweise als erste Beta erschien. Dies klingt nicht sonderlich plausibel, zumal im Dokument auch das Sicherheitsupdate auf iOS 13.0.1 Erwähnung findet. Gleichzeitig heißt es, im Oktober erscheine iOS 13.1 für alle Nutzer, die keines der drei neuen iPhones besitzen. Apple veröffentlicht normalerweise zwar recht schnell die erste Aktualisierung, in den vergangenen Jahren aber jeweils nur mit kleinem Versionssprung.Am 27. September soll das iPhone in den Verkauf gehen, Vorbestellungen sind bereits früher möglich. Für iOS 13 plane Apple eine Veröffentlichung am 23. September. Beides wäre eine Woche später als allgemein erwartet. Apple hatte normalerweise immer schon am Ende einer Event-Woche Vorbestellungen akzeptiert, nicht erst eineinhalb Wochen später.Vier neue Ausführung der Apple Watch sollen erscheinen (A2156, A2157, A2092 und A2093), was allerdings kein großes Geheimnis ist. Erneut dürfte es die Smartwatch in zwei Gehäusegrößen geben, dazu jeweils eine Variante mit und ohne Mobilfunkanbindung. watchOS 6.1 erscheint angeblich schon im Oktober, zusammen mit iOS 13.1 und macOS 10.15.1. Gleichzeitig wolle Apple zwei iPads präsentieren, die unter den internen Produktnummern A2068 und A2198 laufen. Bei erstgenanntem Modell handle es sich um das günstige Einsteiger-iPad, bei A2198 um eine leistungsfähige Variante, also möglicherweise ein neues iPad Pro. Das Betriebssystem der iPads sei iPadOS 13.0, nicht iPadOS 13.1. Es geht aus dem Dokument nicht hervor, ob Apple die iPad-Ankündigung für September oder für ein eventuelles Event im Oktober plant.