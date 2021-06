Interne E-Mail enthüllt: Apple plante Mac-Tablet, iPod Super Nano und MacBook Air 15"

Mac-Tablet für erstes Halbjahr 2008 anvisiert

Die Gerichtsverhandlung im Rechtsstreit zwischen Apple und Epic ist nach dem Ende der Zeugenanhörungen fast abgeschlossen. Dennoch fördert das Verfahren nach wie vor interessante Dokumente zutage. Jetzt fand eine E-Mail von Steve Jobs den Weg an die Öffentlichkeit. Darin werden einige Geräte erwähnt, an denen Apple seinerzeit arbeitete – diese erblickten allerdings nie das Licht der Welt.Das Schreiben des damaligen Apple-Chefs datiert vom 5. August 2007. Es handelt sich im Wesentlichen um die Tagesordnung eines Meetings, auf dem die Vorstandmitglieder anstehende Events vorbereiten wollten. Diskutiert werden sollten dabei einige geplante Geräte und Dienste, welche Apple nach dem bereits erfolgten Erscheinen des ersten iPhone präsentieren könnte. Eines der Produkte wird darin schlicht als "Tablet" bezeichnet. Interessant ist allerdings, dass dieses Device unter dem Tagesordnungspunkt "Mac" auftaucht. Apple dachte seinerzeit also offenkundig darüber nach, einen Flachrechner mit Mac-Betriebssystem zu entwickeln. Als möglichen Erscheinungstermin nennt Steve Jobs in der E-Mail das erste Halbjahr 2008.Dazu kam es bekanntlich nicht, stattdessen erschien im April 2010 das erste iPad mit iPad OS, also einem angepassten iPhone-Betriebssystem. Bei der Diskussion im August 2007 hat Apples Vorstand daher möglicherweise ein erstes Konzept für ein solches Tablet besprochen. Beurteilen lässt sich das allerdings nicht, denn die E-Mail von Steve Jobs enthält weder technische Daten noch Angaben zu geplanten Features. Wann die definitive Entscheidung fiel, das iPad nicht mit dem Mac-Betriebssystem auszustatten, ist ebenfalls nicht bekannt.Ebenfalls für 2008 ins Auge gefasst und später offenkundig verworfen hatte Apples Chefetage ein MacBook Air mit 15-Zoll-Display. Bekanntlich erschien das schlanke Notebook zwar tatsächlich etwa ein Jahr nach dem Meeting, jedoch mit einem lediglich 13 Zoll großen Bildschirm. Diesen Formfaktor behielt Apple bis heute bei, ab 2010 gab es aber für einige Jahre auch ein MacBook Air mit 11-Zoll-Display. Die größeren Monitore mit 15 bis 16 Zoll blieben dem MacBook Pro vorbehalten, das seit 2006 damit ausgestattet war. Jüngsten Gerüchten zufolge denkt man in Cupertino derzeit allerdings wieder über ein MacBook Air M1 mit 15-Zoll-Bildschirm nach.Für knapp 200 Dollar hätte 2008 ein iPod Super Nano auf den Markt kommen können. Die Entwicklung dieses Geräts wurde ebenfalls auf dem Vorstands-Meeting besprochen. Erwähnt wird zudem, dass die im Januar 2007 erschienene Streamingbox namens Apple TV Netflix unterstützen könnte. Die damalige Online-Videothek hatte 2007 ihren Streamingdienst gestartet und einen eigenen Hardware-Player auf den Markt gebracht. Apple wollte also offenbar in diesem neuen Segment mit von der Partie sein. Darüber hinaus diskutierten Steve Jobs und seine Mitstreiter die Einführung des iPhone in Deutschland und Frankreich sowie dem Vereinigten Königreich.