Intel stellt neue Prozessoren vor – High Performance für kommende Macs?

i5 mit Multithreading

Neue Desktop-Prozessoren

Der Chip-Hersteller Intel, dessen Prozessoren auch in den Mac-Modellen ihren Dienst tun, hat neue Serien vorgestellt. Neben den ersten i9-Prozessoren für Notebooks überhaupt sind nun auch Intel "Mainstream" Prozessoren der 8. Generation mit integrierten Intel-Iris-Grafikkarten im Programm. Die Vorgänger dieser Reihe verbaut Apple in den aktuellen Macbook Pros.Das neue Topmodell für mobile Computer heißt Intel Core i9. Mit sechs Kernen und 12 Threads, sowie einem Turbotakt von bis zu 4,8 Ghz stellt der Prozessor alle Vorgänger in den Schatten. Man habe noch nie einen Prozessor hergestellt, der mehr Performance biete, so Intel. Der Chip der H-Serie hat einen Grundtakt von 2,8 Ghz und eine Leistungsaufnahme von 45 Watt. Damit würde er sich für das Topmodell der Macbook-Pro-Reihe eignen.Intel stellte zudem neue i3-, i5- und i7-Modelle vor, deren Grundtakt zwischen 2,3 und 2,7 Ghz variiert. Die maximale Taktung durch Intels TurboBoost-Technologie beträgt 3,6 bis 4,5 Ghz Außer dem einzigen i3 der neuen Serie stattet Intel die Chips mit 4 Kernen und 8 Threads aus. Alle Modelle haben eine Leistungsaufnahme von 28 Watt und wären damit auch für zukünftige 13 Zoll Macbook Pros und Mac minis denkbar.Die neue Familie basiert auf der Coffee-Lake-Plattform und wird Intel zufolge im 14nm++ Prozess gefertigt. Sie soll in Spielen 41 Prozent höhere Frameraten und 59 Prozent schnelleres 4k-Videoediting im Vergleich zur Vorgängerreihe mit derselben Grafikeinheit erreichen. Zusätzlich bewirbt Intel die neuen Chipsätze der Serie 300 mit Gigabit-WLAN, der zweiten Generation von USB 3.1 (10Gb/s) und Optane-Integration. Intel Optane ist ein nichtflüchtiger Zwischenspeicher zwischen Festplatte und dem Restsystem.Zusätzlich hat Intel eine Reihe von Desktop-Prozessoren vorgestellt. Darunter sind sechs Stromsparmodelle (Low Power) mit 35 Watt Leistungsaufnahme, die für kommende Mac mini Modelle geeignet wären. Während sich die Core i3 mit vier Kernen und genau so vielen Threads begnügen müssen, haben die i5 sechs Kerne/Threads und Taktraten von bis zu 3,7 Ghz im Turbomodus . Der Low-Power-i7 besitzt auch sechs Kerne, beherrscht aber als einziger der neuen Familie Multithreading und damit 12 Threads. Die neuen zwei i5 in der Standard-Power-Konfiguration (65 Watt) haben genauso viele Kerne/Threads wie die Brüder aus der Stromsparfraktion, sind allerdings höher getaktet. Das Topmodell erreicht maximal 4,3 Ghz (Turbo).Mit ihren Spezifikationen empfehlen sich die neuen Desktop-Modelle für ein etwaiges Mac-mini-Modell, aber auch für die kommende iMac-Generation. Intels Presse-PDF lässt sich hier herunterladen.