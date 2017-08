Instagram erfolgreich angegriffen und Daten verifizierter Accounts gestohlen

Instagram hat bekannt gegeben, dass es "einem oder mehreren" Hackern gelang, erfolgreich einzubrechen und Daten zu entwenden. Ausgenutzt wurde ein laut Instagram bis dato unbekannter Bug in der offiziellen Schnittstelle. Diese ermöglicht es, Kommunikation zwischen verschiedenen Apps bereitzustellen und auf Wunsch des Nutzers Daten auszutauschen. Keine Angaben gibt es, wie viele Anwender betroffen sind. In der offiziellen Stellungnahme heißt es lediglich, dass eine gewisse Anzahl "high-profile Instagram"-Accounts angegriffen wurden. Es gebe keine Hinweise auf Entwendung von Passwörtern. Was allerdings wohl in die Hände der Hacker gelangte waren hinterlegte Mail-Adressen sowie Telefonnummern.Instagram betont, den Fehler bereits geschlossen zu haben, sodass kein weiterer ungewollter Zugriff von außen auf die Daten mehr möglich ist. Alle "verifizierten Nutzer" wurden direkt über den Vorfall informiert. Sollte es in der nächsten Zeit zu merkwürdigen Anrufen, Textnachrichten oder E-Mails aus unbekannten Quellen kommen, sei höchste Vorsicht geboten, so Instagram. Normale Anwender scheinen hingegen nichts befürchten zu müssen, da der Angriff offensichtlich ausschließlich auf die Zugänge bekannter Personen oder Dienste stattfand.The Verge weist in diesem Zusammenhang darauf hin , dass erst am Montag die Instagram-Seite der Schauspielerin Selena Gomez gehackt wurde. Mit 125 Millionen Followern betreibt sie den erfolgreichsten Instagram-Account aller Einzelpersonen. Der Hacker hatte über ihren Account Nacktfotos von Justin Bieber verbreitet, Instagram half aber unverzüglich bei der Wiederherstellung. Ob der gemeldete Angriff auf verifizierte Accounts mit diesem Hack in Verbindung zu bringen ist, bleibt unbekannt. Da Instagram aber Passwort-Klau ausschließt, scheint es sich eher um einen Zufall zu handeln - oder die Angreifer konnten aufgrund Mail-Adresse und Telefonnummer über einen anderen Dienst das Passwort in Erfahrung bringen.