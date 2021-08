Impfnachweis in Apple Wallet: CovPass-App könnte bald Integration bieten – inoffiziell bereits möglich

Digitale Impfnachweise erfordern eine App

Integration in Apple Wallet wird diskutiert

Web-Lösungen und eine Drittanbieter-App

Bei den nach wie vor bestehenden Einschränkungen wegen der anhaltenden Corona-Pandemie stehen bald einige Änderungen an. Geimpfte und Genesene sollen künftig mehr Freiheiten genießen, wenn es beispielsweise um den Besuch von Veranstaltungen oder Restaurants geht. Das ist zwar politisch umstritten, die entsprechenden Verordnungen werden aber von den Bundesländern bereits vorbereitet. In Zukunft kommt also den digitalen Impfnachweisen und Genesenenzertifikaten eine noch größere Bedeutung zu als bisher.Wer eine derartige Bescheinigung nicht in Papierform mit sich herumtragen möchte, kann sie auch in seinem iPhone speichern. Möglich ist das in sowohl in der Corona-Warn-App als auch in der speziell für Impfnachweise erstellten CovPass-App . Viele Nutzer eines Smartphones aus Cupertino würden aber die EU-weit gültigen Zertifikate aus praktischen Gründen lieber in Apple Wallet ablegen. Zum Vorzeigen müsste dann nicht mehr eine der beiden Anwendung gestartet werden, der Nachweis ließe sich auch durch zweifaches Drücken der Seitentaste auf dem Sperrbildschirm präsentieren. Eine solche Integration steht allerdings bislang nicht offiziell zur Verfügung.Möglicherweise ändert sich das in nächster Zeit. Darauf deuten Reaktionen des Entwickler-Teams der CovPass-App auf Bewertungen der Anwendung im iOS App Store hin. Nutzer, welche die fehlende Integration der Impfnachweise in die digitale Brieftasche bemängeln, erhalten dort gelegentlich eine entsprechende Antwort. Man diskutiere derzeit die Überführung des QR-Codes in Apple Wallet, heißt es in den Antworten, welche bereits seit einiger Zeit in Apples Softwareladen zu finden sind. Eine konkrete Terminankündigung gibt es allerdings nicht. Es bleibt demzufolge abzuwarten, wann die derzeit vom CovPass-Team erwogene Unterstützung von Apple Wallet in die Tat umgesetzt wird.Wer nicht bis zur offiziellen Unterstützung von Apple Wallet warten möchten, kann sein Impfzertifikat auf einem inoffiziellen Weg in der digitalen Brieftasche ablegen. Möglich ist das unter anderem durch Web-Lösungen, die beispielsweise unter den Adressen covidpass.marvinsextro.de oder covidpass.eu angeboten werden. Die Vorgehensweise hatten wir bereits vor einiger Zeit in dieser Meldung näher erläutert. Darüber hinaus steht im iOS App Store die App Pass4Wallet zur Verfügung, welche seit einiger Zeit ebenfalls Impfnachweise in Apple Wallet integriert.