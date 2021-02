IINA 1.2 erschienen: Freier Videoplayer läuft nativ auf Apples M1-Prozessoren

IINA 1.2 ist für Apple Silicon optimiert

Quellcode ist auf GitHub verfügbar

Support für alle gängigen Video- und Audioformate

Seit dem Erscheinen der finalen Version vor gut zwei Jahren hat sich der quelloffene Videoplayer IINA auf dem Mac zu einer echten Alternative für VLC entwickelt. Im Unterschied zum Open-Source-Klassiker gibt es IINA nur für macOS, Varianten für andere Plattformen existieren nicht. Die Entwickler können daher Design und Funktionen perfekt auf Apples Mac-Betriebssystem abstimmen und auch Features unterstützen, welche ausschließlich auf den Rechnern aus Cupertino zur Verfügung stehen.Die soeben veröffentlichte Version 1.2 läuft erstmals auch nativ auf Apples hauseigenen M1-Prozessoren und wurde entsprechend optimiert. Im Unterschied zu VLC liefern die Entwickler IINA als Universal Binary aus, die aktualisierte Fassung ist also gleichermaßen für Besitzer von Mac mini M1, MacBook Air M1 und MacBook Pro 13" M1 sowie Intel-Macs geeignet. Letztere allerdings müssen die neue Version nicht zwingend installieren, da sie gegenüber dem bisherigen IINA 1.1.2 weder neue Features noch Fehlerbehebungen mitbringt.IINA 1.2 steht auf der Webseite des Open-Source-Projekts zum Download zur Verfügung, die Datei ist knapp 43 Megabyte groß. Der unter der GPL3 stehende Quellcode ist auf GitHub zu finden. Benötigt wird ein Mac, auf dem mindestens macOS 10.11 El Capitan läuft, die Entwickler empfehlen allerdings macOS 10.15 Catalina oder macOS 11 Big Sur. Die App liegt nach dem Download zunächst in englischer Sprache vor, Übersetzungen in mehr als 30 andere Sprachen, darunter natürlich auch Deutsch, können separat heruntergeladen werden. Eine Safari-Extension wird standardmäßig mit IINA ausgeliefert und lässt sich in den Einstellungen von Apples hauseigenem Browser aktivieren. Erweiterungen gibt es zudem für Google Chrome und Mozilla Firefox IINA beherrscht alle gängigen und historischen Video- und Audioformate, sodass sich nahezu alle lokal gespeicherten Dateien und auch Online-Streams abspielen lassen. Support für YouTube-Playlists ist ebenfalls eingebaut. Darüber hinaus unterstützt der freie Videoplayer die Touch Bar, verfügt über Gestensteuerung mit Maus und Trackpad und bietet eine individuell anpassbare Benutzeroberfläche einschließlich Dark Mode. Ein Bild-in-Bild-Modus steht auch zur Verfügung.