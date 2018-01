AirPlay 2 startet mit iOS 11.3 und tvOS 11.3 noch dieses Frühjahr

Schon auf der WWDC im vergangenen Sommer angekündigt, findet Apples Streaming-Protokoll AirPlay 2 in einigen Wochen endlich den Weg auf die Endgeräte der Nutzer. Nach mehreren Verschiebungen ist es in den gestern Abend veröffentlichten ersten Entwickler-Betas von iOS 11.3 und tvOS 11.3 schließlich enthalten. Die Hauptneuerung von AirPlay 2 besteht darin, Inhalte auf mehreren Zielgeräten gleichzeitig abspielen zu können. Das kommt insbesondere dem in Kürze startenden HomePod zugute, für welchen Apple bei der Vorstellung »Multi-Room-Support« versprochen hatte.Wenn iOS 11.3 im weiteren Verlauf des Frühjahrs auch für Endkunden veröffentlicht wird, können also beispielsweise zwei HomePods in verschiedenen Zimmer die gleiche Musik abspielen. Oder aber ein HomePod-Paar in einem Zimmer versorgt die Zuhörer mit Stereo-Sound. Nach der Ankündigung des HomePod-Starts vorgestern zeigten sich einige Interessenten enttäuscht, dass Multi-Room-Support erst in einem späteren Software-Update nachgereicht wird. Jetzt ist allerdings klar, dass man darauf nicht mehr ewig warten muss, sondern wohl nur noch bis zur Freigabe von iOS 11.3. Natürlich funktioniert AirPlay 2 am Ende auch mit anderen Lautsprechern oder Monitoren.Aktuell können von AirPlay 2 nur Entwickler profitieren, da sowohl iOS 11.3 als auch tvOS 11.3 nur in ersten Testversionen für Entwickler vorliegen. Der HomePod bleibt bis zur endgültigen Freigabe ohnehin außen vor, weil es für dessen Software kein Betaprogramm gibt. Im Moment können Entwickler aber etwa versuchen, Inhalte vom iPhone auf zwei verschiedenen Apple TVs abzuspielen. Dafür müssen natürlich sämtliche beteiligten Geräte die aktuellen Betas installiert haben und die beiden Set-Top-Boxen in der Home-App des iPhones auftauchen. Erste Rückmeldungen zu dem Thema legen allerdings nahe, dass AirPlay 2 in der ersten Beta noch recht fehlerbehaftet ist. Zur Behebung hat Apple noch einige Wochen Zeit.