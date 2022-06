HomePod: Hinweis auf neues Modell in iOS 16 +++ Erstmals Public Beta der HomePod-Software

Neuer HomePod taucht im Code von iOS 16 auf

Details zum kommenden Smartspeaker sind noch geheim

Öffentliche Beta der „HomePod Software 16“ bald verfügbar

Apple geizte bei der Eröffnung der diesjährigen World Wide Developers Conference nicht mit Neuerungen – ganz im Gegenteil. Neben MacBook Air M2 und 13" MacBook Pro M2 stellte das Unternehmen zahlreiche verbesserte und zusätzliche Features in iOS 16, iPad OS 16, watchOS 9 und macOS Ventura vor, unter anderem den überarbeiteten Sperrbildschirm des iPhone, Center Stage für Mac und iPad sowie erweiterte Funktionen in Messages, Mail und Safari.Gänzlich unerwähnt blieben hingegen die hauseigene Streamingbox namens Apple TV und der HomePod mini sowie die entsprechenden Betriebssysteme. Zumindest im Hinblick auf den vernetzten Lautsprecher aus Cupertino heißt das jedoch offenbar nicht, dass in den kommenden Monaten keine Software- und Hardware-Neuerungen anstehen. 9to5Mac entdeckte nämlich im Code der Entwickler-Beta von iOS 16 Hinweise auf ein neues HomePod-Modell. Der bislang unbekannte Smartspeaker wird in der künftigen Version des iPhone-Betriebssystems als „AudioAccessory6“ gekennzeichnet. Bislang waren dort der erste und vor etwas mehr als einem Jahr eingestellte HomePod als „AudioAccessory1“ und der HomePod mini als „AudioAccessory5“ zu finden.Details zum neuen HomePod-Modell, etwa im Hinblick auf Design oder zusätzliche Features, lassen sich dem Code von iOS 16 nicht entnehmen. Möglicherweise handelt es sich bei dem zukünftigen Gerät um eine Weiterentwicklung des aktuellen kompakten Smartspeakers oder eine überarbeitete Neuauflage des größeren Lautsprechers aus Cupertino. Diese beiden Optionen hält zumindest Ming-Chi Kuo für denkbar. Der bekannte Analyst meldete bereits im Mai, dass Apple Ende 2022 oder Anfang 2023 einen neuen HomePod vorstellen werde (siehe ). Dieser bringe nicht sehr viele Innovationen mit, schrieb er in einem Tweet. Kuo ließ aber offen, für welche Größe sich Apple seiner Meinung nach entscheidet.Sicher ist hingegen, dass sowohl der erste HomePod als auch der HomePod mini im Herbst dieses Jahres ein Softwareupdate erhalten. Die neue, von Apple offiziell als „HomePod Software 16“ bezeichnete Version wird dabei erstmals als öffentliche Beta zur Verfügung stehen, lässt sich also von allen HomePod-Nutzern bereits im Vorfeld des Erscheinens testen. Das geht aus der Auflistung aller Public Betas auf Apples entsprechender Webseite hervor. Welche Neuerungen die kommende Version des HomePod-Betriebssystems enthalten wird, ist derzeit allerdings nicht bekannt.