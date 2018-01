HomePod-Details: Apple Care+, Vertrieb, Stärken laut Cook und Voraussetzung

Cook über den HomePod: Die Stärken des Systems

Apple Care+ für den HomePod

Mindestens iOS 11.2.5 benötigt

Nachdem die Markteinführung des HomePods zunächst verschoben werden musste, gab Apple gestern bekannt, noch im Februar mit der Auslieferung zu beginnen. Hierzulande dauert es noch etwas länger, Apple spricht vom "Frühjahr" - dies bedeutet in Apples Nomenklatur meist März oder April. In den USA kostet der HomePod 349 Dollar, zu den europäischen Preisen äußerte man sich noch nicht. Apple setzt beim Vertrieb nicht nur auf hauseigene Kanäle, was sonst sehr oft bei ganz neuen Produkten der Fall ist, sondern verkauft den HomePod direkt auch über zahlreiche Elektronikketten.Tim Cook wurde in einem Interview danach gefragt , wie sich Apple mit dem HomePod absetzen wolle, immerhin gebe es eine Vielzahl vergleichbarer Produkte auf dem Markt. Laut Cook sorge Wettbewerb für bessere Produkte, sei also sehr zu begrüßen. Apple habe auf besonders hochwertige Audio-Qualität gesetzt, außerdem sorge die enge Verzahnung von Hardware und Software für ein besseres Nutzungserlebnis. Über Anbieter wie Amazon und Google sagt Cook, es sei ein sehr schwieriges Geschäftsmodell, etwas zu lizenzieren und gleichzeitig mit den Lizenznehmern zu konkurrieren.Wer seinen HomePod zusätzlich absichern möchte, kann für 39 Dollar AppleCare+ hinzubuchen. Die Garantie steigt dann um ein Jahr, außerdem deckt die Pauschale zwei stark vergünstigte Reparaturen ab. Die Beseitigung selbstverschuldeter Defekte kostet dann ebenfalls nur 39 Dollar. Das Zusatzangebot kann ab Freitag erworben werden, also wenn die Vorbestellungen des HomePods in den ersten Ländern anlaufen. Zum Vergleich: AppleCare+ für das Apple TV ist 10 Dollar günstiger, bei der Apple Watch veranschlagt Apple 65 Euro, für das iPad 99 Euro, für iPhone 6s, 7 und 8 sind es 149 Euro, für das iPhone X stolze 229 Euro.Um den HomePod über ein iOS-Gerät einzurichten, muss dieses mindestens über iOS 11.2.5 verfügen. In der Updatebeschreibung zu iOS 11.2.5 hatte Apple bereits darauf hingewiesen, dass HomePod-Unterstützung eine der wesentlichen Änderungen darstellt. Auf dem Mac ist die neueste iTunes-Version 12.7.3 notwendig.