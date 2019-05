HomeKit: Amazon macht Ring-Türklingel- und -Kamera kompatibel

Spotlight Cam

Video Doorbell Pro

Was lange währt…

Door View Cam

Nur zwei smarte Türklingeln können HomeKit

Firmware-Update in wenigen Monaten erwartet

Die beiden Smart-Home-Geräte Amazon: 229 Euro ) und Amazon: 279 Euro ) haben von Apple eine HomeKit-Lizenz erhalten. Es sind die ersten beiden Produkte des Herstellers Ring, die in der entsprechenden Datenbank auftauchen. Nach der Übernahme durch Alexa-Hersteller Amazon war befürchtet worden, dass das Portfolio ohne Kompatibilität mit dem Apple-Standard auskommen muss.Die Enttäuschung in der HomeKit-Community war groß, als Ring im Januar trotz anderslautender Bekundungen dieohne HomeKit-Unterstützung herausbrachte. Das Unternehmen hatte seit 2016 mehrfach beteuert, man arbeite an einer Anbindung. Dann übernahm Amazon die Zügel und der Szene schwante Böses. Doch Ring beteuerte noch im Monat der Übernahme, man habe die Integration weiter auf der Agenda. Als schließlich die Türklingel samt integrierter Kamera erschien, war man sich fast sicher , sie komme nicht mehr.Während des Wartens auf die Ring-Lösung, haben die Hersteller Robin und Netatmo mittlerweile eigene, kompatible Türklingeln vorgestellt. In der deutschen Smart-Home-Datenbank Apples findet man derweil nur das niederländische Produkt von Robin – und das ist noch nicht verfügbar. Das Netatmo-Pendant soll erst in der zweiten Jahreshälft erscheinen. Nun steigt wieder die Hoffnung auf eine Klingel aus dem Hause Ring.Beobachter gehen davon aus, dass sich die HomeKit-Unterstützung per Firmware-Update nachrüsten lässt, sobald Ring diese freigibt. Andere Fälle beweisen – etwa der der Netatmo Wetterstation, dass es noch ein langer Weg von der Zertifizierung bis zur Freischaltung sein kann. Die Station gibt es seit fünf Jahren, in der Datenbank ist sie aufgeführt, doch vor iOS 13 ist nicht mit einer Freischaltung zu rechnen. Der Grund: Die Messung von Regen und Wind kann HomeKit bisher nicht verarbeiten. Solche Probleme sollten bei der Ring-Türklingel nicht auftreten. Mit einer Veröffentlichung des nötigen Firmware-Updates wird im Laufe des Sommers gerechnet.