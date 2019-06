Hochrangiger ARM-Chipdesigner wechselt zu Apple

Vor Apple bei ARM, Intel und AMD

Möglicherweise Ersatz für abgewanderten Halbleiter-Ingenieur

Apple hat sich die Dienste eines leitenden ARM-Chipdesigners gesichert. Das geht aus dem LinkedIn-Profil von Mike Filippo hervor, der dort „Apple“ als seinen neuen Arbeitgeber angibt. Demnach arbeitet er seit Mai in Apples texanischer Niederlassung in Austin. Filippo war die letzten 10 Jahre für ARM tätig und half dort dabei mit, diverse Chips zu entwickeln und zur Marktreife zu führen – darunter den A57, A72 sowie A76.Vor seiner ARM-Laufbahn kümmerte sich Filippo zwischen 2004 und 2009 um CPU-Systeme bei Intel. Von 1996 bis 2004 war er einer der CPU-Entwickler von AMD. Welche Position Filippo beim Unternehmen aus Cupertino übernommen hat, ist nicht bekannt. Da Apple schon seit Jahren selbstentwickelte Chips auf ARM-Basis in Produkten wie dem iPhone, iPad, Apple TV und der Apple Watch nutzt, bietet sich für den CPU-Designer ein breites Feld an Aufgabenbereichen. Auch für Macs soll Apple auf absehbare Zeit den Wechsel von Intel-Chips hin zu ARM-Lösungen planen, was zusätzliches CPU-Personal erfordert.Die von Apples Senior Vice President of Hardware Technologies Johny Srouji geleitete Chip-Abteilung des Unternehmens musste in diesem den Abgang eines wichtigen Halbleiter-Ingenieurs hinnehmen. Gerard Williams III war einer der treibenden Kräfte bei der Entwicklung der A-Chips und half zum Beispiel entscheidend dabei, den ersten 64-Bit-Prozessor für mobile Geräte einsatzbereit zu machen. Mit neuen Fachkräften wie Mike Filippo könnte Apple die durch den Abgang von Williams entschandene Personallücke schließen.