Historische OS-X-Wallpaper in 6K: Designer passt Apples "galaktische" Impressionen für aktuelle Macs an

Historische Wallpaper müssen angepasst werden



Die Wallpaper aus (von links) Leopard, Snow Leopard, Lion und Mountain Lion

Bildschirmhintergründe in 6K mit P3-Farbraum

Animation mit "Exodus Honey" unterlegt

Leopard, Snow Leopard, Lion und Mountain Lion. Diesen Versionen von Mac OS X beziehungsweise OS X war eines gemeinsam: Ihre Standard-Hintergrundbilder zeigten farbenprächtige "galaktische" Impressionen, welche die Schönheit der unendlichen Weiten des Alls auf die Monitore zauberten. Mit OS X Mavericks, das 2013 erschien und die Versionsnummer 10.9 trug, änderte sich dass: Passend zum neuen Namensschema mit kalifornischen Wahrzeichen zeigten die Wallpaper die entsprechenden Landschaften.Wer die kosmischen Bilder auf einem aktuellen Mac mit 4K, 5K- oder gar 6K-Monitor nutzen möchte, was prinzipiell natürlich möglich ist, steht allerdings vor einem Problem. Die Wallpaper müssen zunächst angepasst werden, denn von derartigen Bildschirmauflösungen konnte man zwischen 2007 und 2012 lediglich träumen. Auch für die Nutzung auf iPhone oder iPad ist zunächst eine Bearbeitung erforderlich, da sich die Formate der Displays erheblich von denen der Macs unterscheiden. Der Entwickler und Designer Rafael Conde hat sich nun die Mühe gemacht, die Hintergrundbilder von vier historischen Versionen des Mac-Betriebssystems entsprechend zu remastern.Auf einer eigens eingerichteten Webseite stellt Conde die Standard-Wallpaper von Mac OS X Leopard, Snow Leopard und Lion sowie OS X Mountain Lion in einer Auflösung von 6K zur Verfügung. In dem rund 18 Megabyte großen Download sind zudem entsprechend aufbereitete Bildschirmhintergründe für iPad und iPhone enthalten. Der Designer hat die Bilddateien dabei nicht einfach hochskaliert, sondern die Originale mithilfe Maschinellen Lernens auf die höhere Auflösung gebracht. Das macht sich in der Qualität bemerkbar. Darüber hinaus versah Conde die Fotos mit einem P3-Farbraum, was der Darstellung auf modernen Displays ebenfalls dienlich ist. Schließlich nahm er noch einige manuelle Optimierungen vor, um den Originalen möglichst nahe zu kommen.Die aufbereiteten Wallpaper lassen sich auf der Webseite vor dem Herunterladen in einer von Conde erstellten Animation in Augenschein nehmen. Diese hat der Designer zudem mit einem bekannten Musikstück namens "Exodus Honey" unterlegt. Eine verkürzte Version dieses Songs der Band "Honeycut" nutzte Apple im Jahr 2007 für einen iMac-Werbespot sowie für die Intro-Videos von Mac OS X Leopard und Snow Leopard.