Hinweise auf Apple-Displays? LG UltraFine 5K-Bildschirm nicht mehr im Apple Store

Im Juni 2011 stellte Apple das 27"-Thunderbolt-Display als Ersatz für das Cinema Display vor. Ganze fünf Jahre blieb der Bildschirm im Programm, doch im Sommer 2016 strich Apple den Monitor aus dem Programm. Schließlich kündigte Apple zusammen mit LG bei der Vorstellung des MacBook Pro 2016 einen Ersatz an: Die LG UltraFine-Bildschirme. Diese brachten USB-C-Konnektivität mit und laden über einen einzigen Stecker gleichzeitig das MacBook Pro auf.Obwohl die Bildqualität in vielen Testberichten gelobt wurde, waren die ersten Serien der UltraFine-Displays von Problemen geplagt: So reagierten die Bildschirme sehr empfindlich auf nahegelegene WLAN-Signale und verweigerten den Dienst. Die Mängel der ersten Chargen wurden beseitigt, aufgrund der hohen Preise fanden die Bildschirme aber nie große Verbreitung ( 749 Euro für die 4K-Version, 1.399 Euro für die 5K-Version).Überraschenderweise kündigte Apple im April 2017 an, dass man an einem völlig neuen Mac für den professionellen Markt arbeite – welcher aber erst im Jahr 2019 erscheine. Neben dem neuen Mac Pro stellte Apple aber auch in Aussicht, dass neue, ebenfalls auf den professionellen Markt ausgerichtete Apple-Bildschirme in Arbeit seien. In diesem Jahr wird Apple nun den neuen Mac Pro wie auch neue Apple Bildschirm(e) ankündigen und ausliefern – ein genaues Datum steht aber nach wie vor nicht fest.Seit kurzem ist nun das LG UltraFine 5K-Display im Apple Online Store wie auch in den Apple Retail Stores nicht mehr verfügbar. Im Apple Online Store ist nur zu lesen, dass das Display momentan nicht zur Verfügung stehe:Die 4K-Variante ist aber nach wie vor über den Online Store bestellbar und in Apple Stores verfügbar.Schon oft war bei Apple eine mangelnde Verfügbarkeit von Produkten ein starkes Indiz für die baldige Ankündigung neuer Hardware. So könnte auch dieser Lieferengpass auf die bevorstehende Einführung des neuen Mac Pro wie auch des angekündigten Apple-eigenen Displays schließen lassen.