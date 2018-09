Herzrhythmusstörungen per Apple Watch analysieren: Abschluss der Apple-Herzstudie kündigt sich an

Innovative Herzstudie von Apple und Stanford Medicine

Apples in Zusammenarbeit mit Stanford Medicine durchgeführte Herzstudie nähert sich ihrem Ende. Einige Teilnehmer wurden kürzlich darauf hingewiesen, dass ihr Mitwirken bald nicht mehr erforderlich ist. Schon seit einem Monat gibt es keine Möglichkeit mehr, sich neu für das Forschungsprojekt anzumelden.Apple und Stanford Medicine kündigten vor einem Jahr an, gemeinsam eine umfangreiche Studie zu koordinieren, um darüber Herzrhythmusstörungen genauer analysieren zu können. Die Ergebnisse sollen unter anderem zur Früherkennung und für Präventionsmaßnahmen zum Schutz vor Herzinfarkten genutzt werden. Wer mitmachen wollte, musste mindestens 22 Jahre alt sein und ein iPhone 5s (oder neuer) sowie eine Apple Watch Series 1 (oder neuer) besitzen.Die Daten wurden über die Sensoren der Apple Watch im Zusammenspiel der in iOS integrierten Schnittstelle ResearchKit erhoben und automatisch an die beteiligten Forschungseinrichtungen weitergeleitet. Apple kann nicht auf die generierten Datensätze zugreifen. Zu Beginn der Studie meldeten sich innerhalb weniger Tage über 10.000 Menschen an. Für die Teilnehmermenge seien einem beteiligten Forscher zufolge nach früheren Erhebungsmethoden etwa 50 Einrichtungen weltweit erforderlich gewesen.Das Unternehmen dankt den angeschriebenen Probanden für ihr Mitwirken und bittet sie, sich an einer kurzen Umfrage zu beteiligen. Wann genau die Datenerhebung endet, ist von Teilnehmer zu Teilnehmer unterschiedlich. Die zuletzt angemeldeten Nutzer werden ihre Herzdaten bis zum 31. Januar 2019 bereitstellen.