Heimliches Update: FaceTime mit 1080p-Unterstützung

Neu: FaceTime mit 1080p

Voraussetzungen

iPads weiterhin mit 720p

Vor knapp einem Monat veröffentlichte Apple iOS 14.2 – und versorgte Anwender mit einer besseren Systemintegration von Shazam, neuen Emojis sowie weiteren Features. Allerdings unterschlägt Cupertino bisweilen auch die eine oder andere Neuerung, die erst nach einiger Zeit von findigen Nutzern, Testern oder Journalisten publik gemacht wird. So wurde erst jetzt bekannt, dass der VOIP-Dienst FaceTime eine Aufwertung erfahren hat: Videoanrufe unterstützen erstmals 1080p – unter bestimmten Bedingungen und auf ausgewählten Geräten.Videoanrufe sind wohl so beliebt wie noch nie zuvor. Wer ein Apple-Gerät sein Eigen nennt, dürfte auch mit Cupertinos Lösung vertraut sein: Für FaceTime-Anrufe reicht die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse der Apple ID des Adressaten; bei Bedarf kann die Kamera des iPhones, iPads oder Macs hinzugeschaltet werden. Die Qualität der Übertragung gilt gemeinhin als ausreichend – und dürfte nun auch gehobenen Ansprüchen genügen: Seit iOS 14.2 unterstützt die App Video-Gespräche in Full-HD-Auflösung auf dem iPhone.Allerdings sind einige Bedingungen an diese Neuerung geknüpft: Anwender müssen im Besitz eines iPhone 8 oder neuer sein. Das ist eine durchaus merkwürdige Entscheidung Apples, denn der Vorgänger ist technisch durchaus dazu in der Lage, 1080p-Videos mit der Frontkamera zu drehen. Außerdem müssen die Geräte mit einem WLAN verbunden sein – mit Ausnahme der aktuellen Baureihe: Das iPhone 12 und all seine Varianten können auch über 5G von diesem Feature Gebrauch machen.Apple führt die neue Funktion bereits auf der US-Internetseite des Unternehmens auf – auf der deutschen Seite ist das Feature nur bei den aktuellen Modellen vermerkt. In der Vergangenheit gab es immer wieder Kritik an der fehlenden Unterstützung von Full HD – nun hebt Cupertino die softwareseitigen Restriktionen für die meisten Geräte auf. Für iPad-Besitzer ändert sich übrigens nichts – Videoanrufe sind bei den Tablets weiterhin auf 720p limitiert.