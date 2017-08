Hardware im Sonderangebot: 18 Zubehörartikel für Mac, iPhone, iPad und Apple Watch

Startzeit Rabattaktion Hersteller Artikel Normalpreis 09:45 Uhr Aimus Lightning-Kabel, 1,8 m, Zinklegierung 7,99 € 09:45 Uhr DBPower Mini-Beamer, 1.200 Lumen, HDMI/USB/SD/VGA 69,99 € 09:45 Uhr Utection Panzerglasfolie für iPad Pro 12,9’’ 13,99 € 09:45 Uhr Tech Armor Stoßdämpfende Schutzhülle für iPhone 7 9,95 € 09:45 Uhr Samsung 34-Zoll-Monitor, 3.440 x 1.440 Pixel 816,59 € 09:45 Uhr Ninetec PowerDrive 2in1: USB-Flashspeicher 16 GB + Powerbank, 13.400 mAh 39,99 € 09:45 Uhr TopElek Externer DVD-Brenner, USB 3.0 30,09 € 09:45 Uhr Zenbre Tragbarer Lautsprecher M4, Runddesign, Schwarz 19,99 € 09:45 Uhr Plemo Notebooktasche für MacBooks bis 13’’ 19,99 € 09:45 Uhr Elegiant Bluetooth-Lautsprecher im Würfel-Design 12,99 € 09:45 Uhr Ausdom Bluetooth-Kopfhörer Over-Ear AH2 38,99 € 09:45 Uhr Acer 27-Zoll-Monitor, Full HD 199,00 € 09:45 Uhr Amir Kabellose Maus mit USB-Nano-Empfänger 15,99 € 09:45 Uhr Coo Tastatur-Schutzhülle für iPad Air 2 40,00 € 10:00 Uhr Bandmax Nylon-Armband für Apple Watch, Schwarz-Weiß 19,99 € 10:15 Uhr pitaka Schutzhülle aus hochwertigem Holz und Aramidkern für iPhone 6 Plus / 6s Plus 19,96 € 10:30 Uhr Samsung 27-Zoll-Monitor, 1.920 x 1.080 Pixel 224,23 € 10:30 Uhr Aukey Powerbank, 16.000 mAh 29,99 €

Hinweis zur Tabelle

Ein kleiner Brüllwürfel, der dieser Bezeichnung vom Design her alle Ehre macht. Neben diesem Kompaktlautsprecher finden sich heute Morgen eine Reihe von Monitoren, sowie Schutzhüllen, Kabel, Beamer und Powerbanks in den Blitzangeboten von Amazon. Alle 15 Minuten beginnen neue Rabatte mit Nachlässen um die 20 Prozent, manchmal aber auch deutlich höher. Die genaue Höhe sowie die Dauer enthüllen sich erst bei Aktionsbeginn. Mitglieder von Amazon Prime haben 30 Minuten früher Zugriffsrecht.: Da die Rabatthöhe erst mit Aktionsbeginn bekannt wird, stehen in der Preisspalte nur die (unreduzierten) Normalpreise.