Hardware im Sonderangebot: 16 Zubehörartikel für Mac, iPhone und iPad

Startzeit Rabattaktion Hersteller Artikel Normalpreis (unreduziert) 09:30 Uhr Aukey Power Bank 20.000 mAh, 2 USB-Ports 26,99 € 09:30 Uhr Worwolf High Precision, optische USB-Maus, 6 Tasten 13,99 € 09:30 Uhr Sound Intone Bluetooth-Kopfhörer 29,99 € 09:30 Uhr Jelly Comb Ultra Slim kabellose Tastatur und Maus 17,99 € 09:30 Uhr MobileSounds Tragbarer All-in-One Bluetooth-Lautsprecher 44,40 € 09:30 Uhr Ausdom M04S Over-Ear Bluetooth-Kopfhörer 44,99 € 09:30 Uhr Soarpop Notebook-Rucksack für MacBooks bis 15’’ 45,99 € 10:00 Uhr DB Power Bluetooth-Stereolautsprecher 29,99 € 10:00 Uhr Hiearcool Bluetooth-Ohrhörer 29,99 € 10:00 Uhr Beatit Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher / dimmbare Tischleuchte 46,99 € 10:15 Uhr Ocase Schutzhülle für iPhone 6s Plus im Lederbrieftaschenformat 14,99 € 10:30 Uhr Samsung 27-Zoll-Monitor 297,82 € 11:15 Uhr Aukey 5 Kabel USB-C auf USB-A (USB 3.0) 19,99 € 11:45 Uhr generisch 5 iPhone-Ladekabel (Lightning auf USB-A), 0,3 m 12,99 € 11:45 Uhr Tronsmart Bluetooth-Lautsprecher 27,90 € 11:45 Uhr K&F Concept Notebook-Rucksack für MacBooks bis 15’’ 79,99 €

Bluetooth-Geräte aller Art und Form finden sich heute in Amazons Blitzangeboten, so wie diese Mischung aus Lautsprecher und Tischleuchte. Weiterhin gibt es aber auch einen Samsung-Monitor, diverse Mäuse, Tastaturen, Kabel und Notebook-Rucksäcke zu reduzierten Preisen. Alle 15 Minuten beginnen neue Rabatte mit Nachlässen um die 20 Prozent, manchmal aber auch deutlich höher. Die genaue Höhe sowie die Dauer enthüllen sich erst bei Aktionsbeginn. Mitglieder von Amazon Prime haben 30 Minuten früher Zugriffsrecht.Hinweis zur Tabelle: Da die Rabatthöhe erst mit Aktionsbeginn bekannt wird, stehen in der Preisspalte nur die (unreduzierten) Normalpreise.Weiterführende Links: