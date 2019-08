Handystrahlung: iPhones und andere Hersteller überschreiten Grenzwerte

Leichte Überschreitungen bei vielen Modellen

Bedenklich: iPhone 7 strahlt deutlich mehr als erlaubt

Apple: Kein Kommentar, dann ein kleiner Kommentar

FCC nimmt Bericht ernst

Handys geben beim Telefonieren oder Surfen im Internet elektromagnetische Strahlung ab – es werden in der Wissenschaft hitzige Debatten geführt, ab welchem Niveau diese Strahlung schädlich für den Menschen ist. Da sich besonders beim Telefonieren das Handy sehr dicht am menschlichen Gewebe befindet, führen Regulierungsbehörden Tests für genau dieses Szenario durch. Je nach Land müssen bestimmte Grenzwerte eingehalten werden.Die Chicago Tribune ließ von einem Labor diverse erfolgreiche Handy-Modelle erneut unter die Lupe nehmen. Das offizielle EM-Strahlungs-Limit in den Vereinigten Staaten liegt bei 1,6 W/Kg, welches in einem Abstand von 25mm zum Gewebe nicht überschritten werden darf. Das Labor verwendete aber nicht den vorgeschriebenen Abstand, sondern den Abstand, welchen die Hersteller bei eigenen Tests nutzen – dieser ist aus der Dokumentation der FCC-Prüfungen ersichtlich. Bei Apple liegt der getestete Abstand bei 5mm.Das Labor führte bei Apple-Handys Tests mit 2mm- und 5mm-Abstand durch. Außerdem wurde bei einem modifizierten Test der Annäherungssensor manuell aktiviert, so dass die Handys ihre Sendestärke reduzieren sollten.Bei den Testreihen überschritten viele Apple-Modelle und auch Geräte anderer Hersteller wie Motorola, Samsung und Vivo die Grenzwerte – aber die Überschreitungen hielten sich bei den meisten Modellen noch in Grenzen:Ein Apple-Modell stach allerdings extrem negativ hervor: Das iPhone 7. In allen Testszenarien wurden die Grenzwerte deutlich überschritten:Apple wollte den Bericht von der Chicago Tribune nicht kommentieren und bat darum, alle Fragen in schriftlicher Form einzureichen. Danach gab aber Apple doch ein kurzes Statement heraus und sagt, dass alle iPhone-Modelle, auch das iPhone 7, sich an die gesetzlichen Vorgaben halten und auch erneute Tests ergeben hätten, dass die Strahlungsparameter eingehalten werden. Grund für die hohen Werte seien wahrscheinlich Unterschiede in der Testprozedur, so Apple.In den USA ist die Federal Communications Commission (kurz FCC) für die Genehmigung von elektronischen Geräten verantwortlich. Die FCC nimmt den Bericht der Chicago Tribune wohl sehr ernst und gab bekannt, dass erneute Strahlungstests mit allen überprüften Modellen durchgeführt werden.